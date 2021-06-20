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الأحد، 20-06-2021 12:26 م

المفوضية الأوروبية تقاضي الشركة المصنعة للقاح 'أسترازينيكا'

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الوكيل الاخباري - أعلنت المفوضية الأوروبية أنها سوف تقاضي شركة "أسترازينيكا" السويدية البريطانية، لانتهاكها اتفاقية الطلب المسبق للقاح الموقعة بينهما.

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وأمرت محكمة بروكسل بالتأكد بشكل عاجل من تسليم الدواء في الموعد المحدد تحت التهديد بدفع غرامة، بحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".


وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، ستيفان دي كيرسمكر: "إن الشركة لم تلتزم ببعض بنود العقد".


وبحسب المسؤول، فشلت إدارة الشركة في تزويد بروكسل "باستراتيجية موثوقة لإعادة الإمدادات".


وفقًا للاتفاقية، من ديسمبر/كانون الأول إلى يونيو/حزيران، توقعت الدول الأوروبية تلقي 300 مليون جرعة من العقار من "أسترازينيكا".

 

لكن في شهر مارس/آذار، أعلنت الشركة أنها ستتمكن خلال هذه الفترة من توفير ثلث الأمبولات الموعودة فقط.

في الربع الأول من هذا العام، تمكنت "أسترازينيكا"من توصيل حوالي 30 مليون جرعة إلى أوروبا بدلا من حوالي 120 مليونا، وفقًا لقناة "يورو نيوز".

واتهمت الشركة بتعطيل خطط التطعيم الأوروبية، وقرر قضاة في بروكسل أن إجمالي المعروض بحلول نهاية سبتمبر/أيلول سيكون 80 مليون جرعة.


من جهتها، أكدت شركة "أسترازينيكا"أنها لم تنتهك العقد المبرم مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الصعوبات الإنتاجية واللوجستية.

 

وقال المنتجون إنهم آسفون بشأن الدعوى.


في مايو/أيار، اتهمت المفوضية الأوروبية شركة "أسترازينيكا"بسوء النية ورفضت تجديد العقد.


يوصي الأطباء الأوروبيون وخبراء منظمة الصحة العالمية باستخدام اللقاح، على الرغم من الفضيحة التي رافقته، إذ إنه في بعض البلدان، تم التخلي عنه أو تقييده حسب الفئات العمرية، وقالوا إنه يؤدي لتخثرات في الدم لفئة الشباب.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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