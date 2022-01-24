الإثنين 24-01-2022
الوكيل الاخباري

تعرف على أماكن تساقط وسماكة الثلوج القادمة الى الاردن - اسماء

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

الحكومة تحيل عدداً من استيضاحات ديوان المحاسبة إلى القضاء وهيئة النزاهة

إصابة وزير التخطيط والتعاون الدولي بفيروس كورونا

"مزارعي وادي الأردن" يرد على النائب القطاونة: ذهبتَ إلى شعبويات فارغة

تنظيم الاتصالات تتلقى نحو 7 آلاف شكوى على خدمات الاتصالات والبريد العام الماضي

مجلس الداخلية العرب يدين الاعتداءات الحوثية على السعودية والإمارات

الشبول: غالبية إصابات كورونا الاثنين "أوميكرون" ونتوقع ارتفاعها أكثر

عمّان تسجل أكثر من نصف إصابات كورونا في أعلى إحصائية تسجلها المملكة

الحمل الكهربائي يسجل 3900 ميغاواط مساء اليوم الاثنين

الإثنين، 24-01-2022 10:17 ص

الهند تسجل مستوى قياسيا بعدد إصابات كورونا النشطة خلال 241 يوما

61ee4bf14236046fd615135c


الوكيل الاخباري- سجلت الهند 306064 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في حين قفزت الحالات النشطة إلى 22,49,335، وهي الأعلى في 241 يوما.

اضافة اعلان

 

وأعلنت وزارة الصحة الاتحادية في الهند، أن مجموع عدد الوفيات في البلاد ارتفع إلى 4,89,848 ، بعد تسجيل 439 حالة وفاة جديدة.

وأضافت: " وتم تسجيل 306064 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا في البلاد إلى 39,543,328 ، في حين قفزت الحالات النشطة إلى 22,49,335 ، وهي الأعلى في 241 يوما.

وقالت الوزارة إن الحالات النشطة تشكل 5.69 % من إجمالي الإصابات، في حين انخفض معدل التعافي الوطني إلى 93.07 %.

وتم تسجيل زيادة قدرها 62130 حالة في عدد حالات فيروس كوورنا النشطة في غضون 24 ساعة. وسجل معدل الإيجابية اليومية 20.75 %، فيما سجل المعدل الإيجابي الأسبوعي 17.03 %، بحسب الوزارة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
download

كندا تسجل 135 وفاة و17 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

61ee58704c59b70cbd01f80d

طبيب روسي يكشف مضاعفات نادرة ولكنها خطرة لكورونا

dbf9bdd0-d11e-4542-ace8-75457a76fddb_16x9_1200x676

لا تكتفوا بالكمامات.. أوميكرون يتسلل لجسم الإنسان من هذه البوابة

61ee8b9a4c59b704c86f7e66

عالم بريطاني يذكر 5 أعراض هامة لمتحور أوميكرون

61ee763a42360409ad2912a2

الاحتلال.. 67198 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

61ee7d2b42360406f5690acf

الصحة السعودية تسجل زيادة طفيفة بإصابات كورونا

أخبار متعلقة
2021-07-02T134358Z_292953898_RC2DCO9YL2UR_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-RUSSIA

ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا حول العالم

999999

إسبانيا تكشف ظاهرة مخيفة بشأن متحور أوميكرون

الهند

الهند.. أعلى عدد إصابات بكورونا منذ 7 أشهر

120222213440261066789

كندا تسجل اكثر من 42 ألف إصابة بفيروس كورونا

1220212519128269348735

الهند تسجل أعلى زيادة يومية بإصابات كورونا

f

إصابة الرئيس الموريتاني بفيروس كورونا