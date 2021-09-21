اليابان تبحث في رفع حالة الطوارئ المتعلقة بمكافحة كورونا

الوكيل الإخباري - قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، كاتسونوبو كاتو، إن الحكومة في البلاد تعتزم بحث رفع حالة الطوارئ المتعلقة بمكافحة تفشي فيروس كورونا، في نهاية شهر سبتمبر الجاري، كما هو مخطط لها حاليا.



وقال كاتو في مؤتمر صحفي: "نود أن نحدد ما إذا كان بإمكاننا رفع حالة الطوارئ في الوقت المناسب"، مشيرا إلى أن مستوى الضغط على النظام الطبي، سيؤخذ في الاعتبار بشكل خاص عندما يتم اتخاذ قرار بشأن رفع حالة الطوارئ.

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وتخضع طوكيو و18 محافظة أخرى لحالة الطوارئ في الوقت الحالي.



من ناحية أخرى، قالت وزير الصحة اليابانية، نوريهيسا تامورا، في مؤتمر صحفي منفصل إن حدة الضغط على النظام الطبي تخف حاليا، مشيرة إلى أن أعداد المرضى المصابين بكوفيد -19 والذين يعانون من أعراض حادة، بالإضافة إلى حالات الوفاة الجديدة، آخذة في الانخفاض.



وأوضحت أن الحكومة في البلاد ستأخذ تقييم الخبراء للوضع في الاعتبار عند اتخاذ قرار بإنهاء حالة الطوارئ في 30 سبتمبر.

المصدر : روسيا اليوم