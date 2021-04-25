الأحد 25-04-2021
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الأحد، 25-04-2021 02:05 م

انقطاع الأكسجين عن مرضى كورونا في مستشفى إيراني

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الوكيل الإخباري- قال مسؤول إيراني، يوم الأحد، إن مستشفى بمدينة كرج الواقعة غرب محافظة طهران، شهد السبت انقطاع أجهزة التنفس الاصطناعي عن المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

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وأضاف منصور آذريان، مدير مستشفى الإمام علي بمدينة كرج لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، لوكالة أنباء الطلبة ”إيسنا“: ” تم قطع أجهزة التنفس الاصطناعي عن المرضى المصابين بكورونا بسبب سرقة أسلاك الكهرباء بمستشفى الإمام علي“.

وتابع آذريان: ”انقطعت الكهرباء عن مستشفى الإمام علي لمدة ساعتين تقريبا، وخلال هذا الوقت تم توصيل الأكسجين للمرضى يدويا“، مؤكدا أن ”الأوضاع في المستشفى (حاليا) مستقرة وطبيعية“.

 

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد حذرت خلال الأيام الأخيرة، من ”الأوضاع الحادة والحرجة“ في طهران التي تعيش الموجة الرابعة لكورونا.

 

المصدر: إرم


 




 

 


 

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