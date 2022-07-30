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السبت، 30-07-2022 09:55 ص

بريطانيا: علماء يبتكرون علكة مضادة للفيروس التاجي المستجد

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الوكيل الإخباري - ابتكر خبراء كلية الطب بجامعة بنسلفانيا في المملكة المتحدة علكة جديدة مضادة للفيروس التاجي المستجد.

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وتشير قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية، إلى أنه وفقا للبروفيسور هنري دانييل من الجامعة، غالبا ما ينتشر الفيروس التاجي المستجد عن طريق اللعاب. وبالتالي فإن مضغ العلكة سيكون أكثر فعالية في منع انتشاره.


ويضيف البروفيسور، يتكاثر SARS-CoV-2 في اللعاب، ونحن نعلم أن الشخص المصاب يعطس ويسعل كثيرا أو يتكلم، ما يساعد على انتشار الفيروس وإصابة آخرين.

 

روسيا اليوم 

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