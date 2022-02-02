دراسة تكشف عن 4 عوامل خطر قد تزيد من فرصتك في الإصابة بكورونا طويل الأمد

الوكيل الاخباري- حدد علماء أربعة عوامل خطر قد تساعد في التنبؤ بما إذا كان الشخص سيصاب بـ "كوفيد" لفترة طويلة، حيث يعاني من أعراض مختلفة لأسابيع أو أشهر بعد انتهاء العدوى الأولية.

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وتشمل عوامل الخطر: وجود كمية كبيرة من المادة الوراثية SARS-CoV-2 في الدم في وقت مبكر من الإصابة، عدوى نشطة بفيروس Epstein-Barr (EBV)، عامل ممرض مختلف، بعض الأجسام المضادة الذاتية، أو جزيئات المناعة التي تستهدف بروتينات الجسم، بدلا من استهداف الفيروسات أو البكتيريا، والتشخيص الموجود مسبقا لمرض السكري النوع 2، وهو الشكل الأكثر شيوعا لمرض السكري، والذي تكون فيه خلايا الجسم مقاومة للأنسولين.



ويمكن الإبلاغ عن معظم عوامل الخطر هذه في الوقت الذي يتم فيه تشخيص المريض لأول مرة بـ "كوفيد-19"، ما يزيد من احتمال أن العلاجات السريعة يمكن أن تمنع بعض حالات "كوفيد" طويلة الأمد، وفقا للدراسة الجديدة، التي نُشرت في 24 يناير في مجلة Cell.

روسيا اليوم