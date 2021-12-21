الثلاثاء 21-12-2021
الوكيل الاخباري

الضمان يكشف عن أعداد المُستفيدين من منافعه التأمينية لشهر تشرين

الوهادنة: الجرعة المعززة تزيد المناعة 25 مرة ضد كورونا

العثور على قنبلة يدوية قديمة في اربد والأمن يتحرك

12 خدمة إلكترونية في إدارة الترخيص

مناشدة للتبرع بالدم

صدور الارادة الملكية السامية بتعيين العجلوني رئيسا للبلقاء التطبيقية

بعد ضبط جميد يحتوي على طلاء في مصر.. الغذاء والدواء: لا نستورد من المصنع المذكور

الملك يتسلّم أرفع وسام يمنحه البرلمان العربي لقادة الدول - صور

ما هي ظاهرة الضباب المتجمد التي حدثت في الطفيلة ؟

وزير صحة أسبق لـ"الهواري": معاليك.. غلب بستيرة ولا غلب بفضيحة"

الثلاثاء، 21-12-2021 03:49 م

دولة أوروبية: سبوتنيك V الأكثر فعالية ضد متحور أوميكرون

2021_8_20_0_39_6_118


الوكيل الإخباري-أعلن نيناد بوبوفيتش الوزير الصربي المسؤول عن الابتكار والتكنولوجيا أن الأبحاث العلمية الأخيرة أظهرت أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي يعد الأكثر فعالية ضد متحور "أوميكرون" الجديد.

اضافة اعلان

 

وقال بوبوفيتش بعد لقائه مدير مركز غاماليا لعلوم الأوبئة والبيولوجيا، ألكسندر غينسبورغ، في موسكو: "أظهر لقاح "سبوتنيك V" أعلى مستوى في مكافحة متحور "أوميكرون" مقارنة مع لقاحات كورونا الأخرى. ووفقا لدراسة مركز "غاماليا" يظهر "سبوتنيك V" نشاطا معادلا عاليا لمتحور "أوميكرون" ويمكن أن يوفر حماية جدية ضد الأمراض الخطيرة والاستشفاء. أظهر "سبوتنيك V" نتائج نشاط معادلة أعلى من 3 إلى 7 مرات من اللقاحات الأخرى، بناء على دراسات أجريت هذا الشهر في أوروبا وإفريقيا. يمكن أن تكون الكفاءة المتوقعة بعد جرعة معززة لـ "سبوتنيك V" ضد متحور "أوميكرون" أعلى من 80%".


وأضاف أن الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من "سبوتنيك V" وجرعة معززة لنفس اللقاح، يتميزون بأكثر حماية ضد الفيروس.

 


يذكر أن صربيا كانت أول دولة خارجية بدأت إنتاج لقاح "سبوتنيك V" خارج الأراضي الروسية. وقال بوبوفيتش سابقا لوكالة "تاس" الروسية إن صربيا قد قامت بإنتاج مليوني جرعة من لقاح "سبوتنيك V" في أراضيها. وشدد على أن معظم الصرب يختارون اللقاح الروسي للتطعيم ضد فيروس كورونا.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الامارات

الإمارات تمنع غير المطعمين من دخول الجهات الحكومية

who-tedros

الصحة العالمية تصدر تحذيرا مع بداية العطلات: بدلا من إلغاء حياة بأكملها

كورونااااا

أوميكرون يرفع حالة التأهب حول العالم

ba22eeb2-2491-48e2-85b0-d8bb653d717d-VPC_OMICRON_VARIANT_HITS_US_GETTY_WIDE

30 شخص مصاب بأوميكرون في روسيا

2020_3_21_18_27_21_528

انخفاض عدد الإصابات بكورونا إلى تحت 26 ألفا في روسيا

GettyImages-1204384854

خبير يكشف الفرق .. أوميكرون أم انفلونزا ؟

أخبار متعلقة
لقاح-سبوتنيك

صندوق الاستثمارات الروسي: قد نمد دول إفريقيا بلقاح "سبوتنيك V" مجانا

pic

أوميكرون قد يصبح سلالة مهيمنة في منتصف يناير !

1046250447_0_123_3072_1861_1920x0_80_0_0_93fe8206e124bf21d8d939e25cb43d16

غينتسبورغ: مسألة تكييف لقاح سبوتنيك V للتصدي لمتحور أوميكرون ستحل بعد أسبوعين

تطعيم

الصحة العالمية تدعو إلى التعجيل في التطعيم ضد كورونا

التطعيم-ضد-فيروس-كورونا-في-اليابان-أرشيفية-780x470

اليابان تؤكد أول إصابة بالمتحور الجديد أوميكرون

فحص

خبراء صينيون: اعتماد أسلوب لاختبار الحمض النووي لمتحور أوميكرون