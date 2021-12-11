رصد أول إصابة بمتحور أوميكرون في البحرين

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن رصد حالة إصابة بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون" قادمة من خارج البلاد، مؤكدة أنه "لا وجود لمخالطين داخل البحرين".
وأكدت الصحة البحرينية أنها قامت بتطبيق البروتوكول المتبع للحالات القائمة من عزل صحي واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة، مشيرة إلى أنه "بعد القيام بعملية تتبع أثر المخالطين تبين عدم وجود مخالطين لهذه الحالة بداخل مملكة البحرين".
الصحة: رصد حالة قائمة بالمتحور "أوميكرون" قادمة من خارج البحرين ولا وجود لمخالطين داخل المملكةhttps://t.co/LAiYkJ5gHS— وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) December 11, 2021
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