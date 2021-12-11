السبت 11-12-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

طبيب اردني يحذر من انهيار المنظومة الصحية في الاردن

لجنة الاوبئة : السيطرة على تفشي الوباء تحتاج الى اجراءات مشددة

الحكومة : الحجر المؤسسي سيطبق على الأردنيين القادمين من 7 دول

أبو علي: الضريبة تواصل التوسع في خدماتها الإلكترونية

الفحوصات الإيجابية 9.43 % في الاردن اليوم

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عبيدات والزبن والحميمات والحياري

الوهادنة: الوضع الوبائي في المملكة غير مستقر والحالات النشطة بازدياد واضح

توصيات لدمج قضايا "الجندر" بالعملية التعليمية

العيسوي يفتتح مشاريع مبادرات ملكية في المفرق

السبت، 11-12-2021 02:13 م

رصد أول إصابة بمتحور أوميكرون في البحرين

istockphoto-1355961111-170667a


الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن رصد حالة إصابة بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون" قادمة من خارج البلاد، مؤكدة أنه "لا وجود لمخالطين داخل البحرين".

اضافة اعلان

 

وأكدت الصحة البحرينية أنها قامت بتطبيق البروتوكول المتبع للحالات القائمة من عزل صحي واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة، مشيرة إلى أنه "بعد القيام بعملية تتبع أثر المخالطين تبين عدم وجود مخالطين لهذه الحالة بداخل مملكة البحرين".

 


وأوضحت أنه تم اتباع كافة الإجراءات المعتمدة للعزل والمتابعة وتقوم جميع الجهات المعنية تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء واللجنة التنسيقية بمتابعة التطورات العالمية بشأن فيروس كورونا وتحوراته"، مشددة على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني البحريني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات المعنية.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
غفعفغعفغ

تاسع دولة تطعم أطفال الخمس سنوات بلقاح كورونا

tjyjty

وفاة و133 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

istockphoto-1206717331-170667a

كوريا تسجل عددًا قياسيًا من وفيات كورونا اليومية

barrier-tape-6855773_960_720

تراجع عدد الإصابات في بؤرة تفشي أوميكرون بجنوب إفريقيا

istockphoto-1309305383-170667a

30288 إصابة و1171 حالة وفاة بكورونا في روسيا

istockphoto-1358130166-170667a

لبنان يسجل أول اصابتين بمتحور أوميكرون

أخبار متعلقة
113651668_113614800_covidvaccine_981546_highres

تقرير خطير لنيويورك تايمز يكشف مفاجآت جديدة حول أوميكرون واللقاحات

f30104135

رئيس موديرنا : أستبعد أن تكون لقاحات كورونا فعالة ضد أوميكرون

التطعيم-ضد-فيروس-كورونا-في-اليابان-أرشيفية-780x470

اليابان تؤكد أول إصابة بالمتحور الجديد أوميكرون

فحص

خبراء صينيون: اعتماد أسلوب لاختبار الحمض النووي لمتحور أوميكرون

كورونااااا

الصحة العالمية: أوميكرون يمثل تهديدا خطيرا

ش

شركات الأدوية تكشف استعداداتها لمجابهة متحور أوميكرون