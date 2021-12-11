رصد أول إصابة بمتحور أوميكرون في البحرين

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن رصد حالة إصابة بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون" قادمة من خارج البلاد، مؤكدة أنه "لا وجود لمخالطين داخل البحرين".

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وأكدت الصحة البحرينية أنها قامت بتطبيق البروتوكول المتبع للحالات القائمة من عزل صحي واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة، مشيرة إلى أنه "بعد القيام بعملية تتبع أثر المخالطين تبين عدم وجود مخالطين لهذه الحالة بداخل مملكة البحرين".



الصحة: رصد حالة قائمة بالمتحور "أوميكرون" قادمة من خارج البحرين ولا وجود لمخالطين داخل المملكة https://t.co/LAiYkJ5gHS December 11, 2021

وأوضحت أنه تم اتباع كافة الإجراءات المعتمدة للعزل والمتابعة وتقوم جميع الجهات المعنية تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء واللجنة التنسيقية بمتابعة التطورات العالمية بشأن فيروس كورونا وتحوراته"، مشددة على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني البحريني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات المعنية.