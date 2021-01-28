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وفيات الخميس 28/1/2021

الخميس، 28-01-2021 11:21 ص

أكثر من 19 ألف إصابة جديدة

روسيا .. 575 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

رو
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الخميس ، تسجيل أكثر من 19 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة.

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وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا في تقريرها اليومي رصد 19138 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 17741 إصابة في اليوم السابق)، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 11.5% من المرضى الجدد.


وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (2897 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (2128 حالة).


وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 575 حالة وفاة، مقابل 594 وفاة أمس، فيما تماثل 26775 مريضا للشفاء.


وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سُجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ثلاثة ملايين و793810 إصابات مؤكدة، منها 71651 حالة وفاة و492901 حالة نشطة وثلاثة ملايين و229258 حالة شفاء.


وأُجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 100.7 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 397 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة، فيما لا يزال أكثر من 646 ألف شخص تحت الرقابة الطبية. 


وسجلت روسيا في الأسابيع الماضية تراجعا تدريجيا في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر باستخدام لقاح "سبوتنيك V" محلي الصنع، وهو أول لقاح ضد الفيروس التاجي في العالم.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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