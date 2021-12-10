طبيبة في جنوب افريقيا : أعراض أوميكرون مشابهة لأعراض الانفلونزا

الوكيل الإخباري-على الرغم من التطمينات المبدئية حول المتحور الجديد من كورونا، الذي جعل العالم يستنفر مجددا بعد أن استرخى قليلا خلال الأشهر الماضية رافعا القيود التي فرضت لفترة طويلة لمواجهة الوباء، إلا أنه لا يزال العديد من التساؤلات تطرح حول تلك السلالة.

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وفي هذا السياق، أوضحت الطبيبة أنجليكا كوتزي، رئيسة الجمعية الطبية لجنوب إفريقيا، أن أوميكرون مختلف تماما عن دلتا".



كما أكدت أن المصابين بالمتحور الذي ظهر مؤخرا في القارة الإفريقية قبل أن ينتقل إلى عدة دول، لم يعانوا من فقدان حاسة التذوق والشم، كما لم يشعروا بضيق التنفس أو بحاجة إلى الأكسجين الإضافي.



مشابه للإنفلونزا



كذلك لم يلاحظ الأطباء زيادة في معدل ضربات القلب، التي لوحظت سابقا لدى مرضى "دلتا".



إلى ذلك، أضافت أن أعراضه مشابهة لـ "البرد أو الإنفلونزا"، فالمرضى يعانون من صداع وآلام في الجسم وكذلك التهاب خفيف في الحلق، دون سعال سيئ أو سيلان في الأنف أو حتى احتقان، كما هو الحال مع عدوى الجهاز التنفسي العلوي.



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