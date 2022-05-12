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الخميس، 12-05-2022 04:49 م

طبيب روسي: من الأكثر احتمالا للوفاة نتيجة الإصابة بمتحور أوميكرون؟

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الوكيل الإخباري - أشار عالم الفيروسات الروسي ورئيس المختبر في معهد البيولوجيا الجزيئية، بيوتر تشوماكوف إلى أن مسار مرض "كوفيد – 19" يتوقف على نظام مناعي يشارك في تشكيله عديد من الجينات.

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لذلك فإن بعض المرضى يعانون من مسار خطير والبعض الآخر يتحمل المرض بشكل خفيف. جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به لبوابة Ura. Ru الإلكترونية الروسية.

 

وأوضح أن غالبا ما يسقط ضحية لمتحور "أوميكرون" المرضى المصابون بأمراض القلب والأوعية المزمنة، مثل السكري وغيرها والمسنون كذلك.

وحسب عالم الفيروسات فهناك مثال السياسي الروسي،  فلاديمير جيرينوفسكي الذي وجد نفسه عاجزا عن قهر العدوى على الرغم من تعاطي لقاحات عديدة وجهود الأطباء الروس.

وأضاف الطبيب أن هناك استثناءات من القاعدة المذكورة. وعلى سبيل المثال فإن مريضا مسنا يمكن أن يتحمل المرض بشكل أخف، مقارنة بمريض متوسط العمر. ويتوقف الأمر على خصوصيات نظامه المناعي الذي يشارك في تشكيله عدد كبير من الجينات، لذلك فإن كل مريض يعاني بشكل مختلف. ونصح الطبيب الذين يخافون من عواقب فيروس كورونا بالخضوع للتطعيم.

روسيا 

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