عقار إنفلونزا يظهر احتمال مكافحته لكورونا الخفيف في غضون أيام

الوكيل الإخباري- يزعم العلماء أن عقار الإنفلونزا "فافيبيرافير" (Favipiravir) لديه القدرة على قتل SARS-CoV-2، الفيروس المسبب لمرض "كوفيد-19"، في غضون أيام.



ويُعتقد أن تجارب المملكة المتحدة للعلاج المضاد للفيروسات للمراحل المبكرة من المرض ستُظهر نتائج واعدة في الأشهر الستة القادمة.

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ويتم التحقيق في "فافيبيرافير"، الذي تم تطويره في اليابان عام 2014، لمعرفة ما إذا كان يمنع مرضى كوفيد من الإصابة بأمراض خطيرة، وفقا لتقارير صحيفة "ميرور" البريطانية.



ويقول العلماء إن العقار لديه القدرة على إنهاء عمليات الإغلاق المتكررة بسبب "كوفيد-19".



وقال كبير محققي التجارب، البروفيسور كيفين بليث، من جامعة غلاسكو: "ستكون خطوة كبيرة إلى الأمام إذا نجحت الأدوية المضادة للفيروسات". موضحا أن هذا قد يوفر علاجا سريعا وبسيطا في المنزل للحالات الخفيفة والمتوسطة للفيروس، ولن يكون هناك داعي إلى الإغلاق أو اتخاذ إجراءات صارمة أخرى.



وإذا أثبتت التجربة نجاحها، يمكن أن تتوفر ملايين الجرعات في المراكز الصحية التابعة لهيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS).



وفي النهاية، يمكن أن "تقتل" الحبوب اليومية فيروس كورونا إذا تم تناولها خلال أيام قليلة من الاختبار الإيجابي.

المصدر: روسيااليوم