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السبت، 06-11-2021 04:21 م

علامات تشير إلى انخفاض مستوى الأكسجين لدى مرضى كورونا

كبار السن أكثر عرضة لنقص الاكسجين بسبب كورونا


الوكيل الإخباري - علامات تشير إلى انخفاض مستوى الأكسجين لدى مرضى كورونا هي جزء من الأعراض التي يسببها مرض كوفيد 19 الناتج من عدوى فيروس كورونا، وعادة ما يشخص الأطباء المريض المصاب بكورونا بأن لديه نقص في الأكسجين وذلك لأن فيروس كورونا يؤثر تحديداً على الرئتين وهو مرض صنف على أنه مرض تنفسي يصيب الجهاز التنفسي أولاً.

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علامات تشير إلى انخفاض مستوى الأكسجين لدى مرضى كورونا:
1 - صداع الرأس.
2 - الدوخة.
3 - سرعة في التنفس.
4 - ضيق التنفس.
5 - الأرق.
6 - وخز في الصدر.
7 - ارتفاع ضغط الدم أو تذبذب ضغط الدم وعدم استقراره.
8 - سرعة في ضربات القلب.
9 - وجود اضطرابات بصرية.
10 - الارتباك وفقدان التركيز.

 

نقص الأكسجين ومرضى كورونا:


مستوى الأكسجين في الجسم بالنسبة للأشخاص الأصحاء العاديين يكون نسبته 70 ملم زئبق، ولكن بالنسبة للمريض المصاب بكورونا يجب ألا تقل مستويات الأكسجين لديه عن 91 ملم زئبق، وعادة ما يتم وضع مريض فيروس كورونا تحت المراقبة الطبية للتدخل في حال انخفض مستوى الأكسجين لديه في الجسم عن المستوى المعروف.

 

هنالك حالات طبية تسبب انخفاض في مستوى الأكسجين عند الإصابة بكورونا وهي الأمراض النفسية والتقدم بالسن والأطفال ومرضى السرطان ومرضى الأمراض المزمنة بشكل عام.

أما في حال إصابة مريض فيروس كورونا بنقص الأكسجين فيجب أن يتم إعطاءه الأكسجين عن طريق الأجهزة الصناعية البسيطة، وإن لم يستجب فيجب نقله إلى قسم العناية الطبية حيث يتم إعطاءه الأكسجين على أجهزة التنفس الطبية، ويرافق ذلك إعطاءه المغذيات الوريدية والأدوية المسكنة، ويبقى على ذلك حتى يبدأ بالتعافي وتتحسن وظائف الرئتين لديه.

 

المصدر - هي

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