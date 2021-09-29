الأربعاء 29-09-2021
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الأربعاء، 29-09-2021 12:03 م

غزة: 14 وفاة و1229 إصابة بكورونا

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الوكيل الاخباري- سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاربعاء، 14 وفاة و1229 إصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، مواصلة الارتفاع بالوفيات والاصابات.

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وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة انه تم اجراء 4287 فحصا مخبريا خلال الساعات الـ24 الماضية، لافتة الى تعافي 1886 حالة جديدة من مصابي الفيروس.


واشارت الى ان الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 168001 اصابة، فيما بلغ اجمالي الوفيات 1375 وفاة.


ولفتت الوزارة الى ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 365 حالة، فيما بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 244 حالة.

 

المصدر: بترا

 

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