الإثنين 29-11-2021
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الإثنين، 29-11-2021 07:33 م

فايزر : العمل على نسخة من اللقاح لمواجهة متحور أوميكرون

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الوكيل الاخباري - بدأت شركة فايزر العمل على نسخة جديدة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا، تستهدف متحور أوميكرون في حال لم يكن اللقاح المتداول حاليا فعّالا في الحماية من هذه النسخة الجديدة، حسبما أعلن الاثنين رئيس الشركة ألبير بورلا.

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وقال في مقابلة مع محطة "سي إن بي سي" الأميركية "لا يزال هناك الكثير من الغموض" بشأن المتحور الجديد الذي رصد في جنوب إفريقيا ووصفته منظمة الصحة العالمية بأنه "مُقلق".

وأضاف "سنعرف أهمّ ما يجب أن نعرفه خلال بضعة أسابيع".

 

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