فلسطين: 8 وفيات و3051 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري-

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أعلنت وزيرة الصحة في فلسطين مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 8 وفيات و3051 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و7375 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن حالتي وفاة سجلتا في قطاع غزة، وحالتين في طولكرم، وحالة في جنين، و3 حالات في نابلس، وحالتين في الخليل.وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 79، طولكرم 141، بيت لحم 144، سلفيت 49، نابلس 352، ضواحي القدس 34، رام الله والبيرة 272، الخليل 416، طوباس 34، جنين 188، أريحا والأغوار 28، قطاع غزة 1314، حيث تم إجراء 9548 فحصا.وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية 300، طولكرم 925، بيت لحم 846، سلفيت 78، نابلس 949، ضواحي القدس 43، رام الله والبيرة 1553، الخليل 454، طوباس 114، جنين 471، أريحا والأغوار 150، قطاع غزة 270، مدينة القدس 1222.