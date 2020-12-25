كندا تتخطى حاجز 535 ألف إصابة بكورونا منذ بداية الوباء

الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الصحية الكندية اليوم الجمعة عن تخطي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حاجز 535 ألف إصابة منذ بداية الوباء.

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وقالت السلطات في بيان، أن كندا سجلت حتى اليوم الجمعة 535212 إصابة تعافى منها 444063 مريضا، فيما بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس 14719 وفاة.



ووسعت كندا اليوم إجراءات الفحص والمراقبة للمسافرين الوافدين إلى أراضيها من جنوب إفريقيا بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا هناك على غرار ما ظهر في المملكة المتحدة.



وأشارت وزارة الصحة الكندية، في بيان لها الى أن جميع المسافرين الذين كانوا في المملكة المتحدة أو جنوب إفريقيا خلال فترة الـ 14 يوما قبل يوم وصولهم إلى كندا سوف يخضعون لإجراءات فحص مشددة تشمل زيادة التدقيق في خطط الحجر الصحي.



--(بترا)

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