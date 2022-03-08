كوريا الجنوبية.. رفع مستوى مخاطر كورونا على الصعيد الوطني إلى أعلى مستوى

الوكيل الإخباري -قالت السلطات الصحية الكورية الجنوبية إنها رفعت مستوى مخاطر انتشار كورونا على الصعيد الوطني في الأسبوع الماضي إلى "مرتفع جدا"، وهو أعلى مستوى من نظام التقييم المكون من 5 مستويات.

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وكان مستوى مخاطر انتشار كورونا في "مرتفع" على الصعيد الوطني للأسبوع السادس على التوالي منذ الأسبوع الثالث من يناير إلى الأسبوع الرابع من فبراير، غير أن السلطات الصحية رفعته بدرجة واحدة إلى "مرتفع جدا".



كما تم رفع المستوى في منطقة العاصمة سيئول التي تشمل إقليم كيونغكي ومدينة إنتشون، والمناطق الأخرى بدرجة واحدة إلى مرتفع جدا خلال نفس الفترة.



واعتمدت السلطات الصحية على نظام التقييم المتكون من 5 مستويات وهي "منخفض جدا" و"منخفض" و"معتدل" و"مرتفع" و"مرتفع جدا"، لتقييم مستوى مخاطر انتشار كورونا على أساس أسبوعي من خلال تقييم 17 مؤشرا مثل نسبة إشغال أسرة الرعاية المركزة بالمستشفيات وعدد الحالات الخطيرة أسبوعيا ونسبة إصابة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.



وارتفعت نسبة حالات الإصابة بسلالة "أوميكرون" شديدة العدوى في البلاد بلغت 100% في يوم 5 مارس، بزيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية عما قبل أسبوع، بينما وصلت النسبة من بين الإصابات الوافدة من الخارج إلى 99.2%.



وشكلت نسبة حالات الإصابة بـ السلالة الجديدة "BA.2" من أوميكرون 22.9% من الإصابات المحلية، و47.3% من الإصابات الوافدة من الخارج.

روسيا اليوم



