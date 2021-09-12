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الأحد، 12-09-2021 08:12 م

مؤشر خطير لمن لا يأخذ لقاح كورونا

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الوكيل الاخباري - قالت دراسة أعدتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC" إن الأشخاص غير الحاصلين على لقاحات كورونا هم أكثر عرضة للوفاة بنحو 11 ضعفا عن الأشخاص الحاصلين على لقاحات كورونا.

وأشارت الدراسة إلى أن غير الحاصلين على لقاحات كورونا، معرضون للدخول للمستشفيات بنحو 10 أضعاف الشخص الحاصل على اللقاح في حال الإصابة بكوفيد – 19، وفق تقرير نشرته شبكة "سي أن أن".

واعتمدت الدراسة على مؤشرات 600 ألف حالة أصيبوا بكورونا خلال الفترة أبريل وحتى يوليو، في 13 ولاية أميركية.

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