الإثنين 08-11-2021
الوكيل الاخباري

حظر النشر بقضية عائلة رئيس الوزراء

الجامعة الأردنية: السماح باقامة حفلات تخرج دون حضور الاهالي

قمة المناخ تركز على دعم الدول الفقيرة مع بداية أسبوعها الثاني

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الأوغندي

دراسة: قطاع النقل في المملكة قادر على استيعاب 94% من حجم العرض

أكثر من 38 ألف شخص تلقوا جرعتي كورونا في جرش

الهاشمية: شرط لتعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة

تهنئة الدكتور محمد اشرف القهيوي

اجتماع حكومي موسع في وزارة الصناعة

حدث فلكي نادر تشهده سماء المملكة اليوم الإثنين

الإثنين، 08-11-2021 12:28 م

متحور 'هيهي' .. معلومات عن الوباء الجديد

08_11_2021_07_54_30_7681722 (1)


الوكيل الاخباري - الحقيقة التي تتأكد كل يوم أن نهاية فيروس كورونا ليست قريبا، خاصة مع ظهور متحورات جديدة للفيروس الذي أنهك العالم خلال العاميين الماضيين.

اضافة اعلان


مؤخرا ظهر متحور جديد اطلق عليه اسم "هيهي"، وتصدر محركات البحث عن غوغل، أملا في معرفة المزيد عن هذا المتحور الجديد، وهل هو أخطر من سابقيه أم سيكون ضيفا خفيفا؟

مؤخرا أعلنت الصين عن ظهور متحور جديد لكورونا عرفت بـ"متحورة هيهي"، نسبة لإحدى المدن الصينية التي ظهر بها بمقاطعة "حي لونغ غيانغ" بشرق شمال البلاد، وأشارت وكالة الأنباء الصينية إلى أن السلطات اعتبرته أخطر متحور جديد يهدد الشعب الصيني في الشتاء، ما أدى إلى غلق مدينة هيهي الصينية بالكامل.


ومن جانبه قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، في مصر، إنه "ليس هناك أي تطور خطير في أنواع الحالات أو شدتها".
مشددا على أن "التحورات في فيروس كورونا الاخير ليس كما يتردد أنها قوية".


ونقلت "بوابة الأهرام" المصرية عن الطبيب أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، تأكيده على أن "متحور هيهي"، فهو حتى الآن قيد الدراسة، لا أحد يعرف قدرته على الفتك أو الانتشار، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية تقوم بتصنيف أي متحور جديد بأنه مثير للاهتمام، "لكن حتى الآن لم يظهر مدى قدرته على الفتك والانتشار كتصنيف دلتا".


ولفت إلى أن "متحور دلتا هو متحور شديد حصل أنه هو الفيروس السائد".


وأكد الحداد على أن "كافة المتحورات التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة ظهرت واختفت مثل "متحور- مو، المتحور الشرس"، هناك أكثر من نوع للمتحورات ظهرت الفترة الماضية واختفت".


وأوضح الحداد بأن "كافة الدراسات التي أجريت على متحور هيهي محدودة، ولا أحد يعرف ما مدى قدرته على الفتك والانتشار؟"

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6188eb234c59b7743864488d

1190 وفاة و39400 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

thumbs_b_c_81b2a338a0abc28130962fd85160bc4d

الصحة العالمية تعلن عن تسلم سوريا الدفعة الأكبر من لقاح سينوفاك

امريكا 2

أمريكا تلزم جميع القادمين بإبراز شهادة التطعيم

w

إلغاء التباعد في السعودية

كورونا 8

بريطانيا تسجل 62 وفاة و30305 إصابات بكورونا

تسجيل-781-حالة-إصابة-جديدة-بفيروس-كورونا-في-أوكرانيا

أستراليا: الجرعات المعززة من لقاح كورونا ضرورة لاحتواء الجائحة

أخبار متعلقة
تلقيح-تلميذ

مصر تعلن تطعيم فئة عمرية جديدة بلقاح كورونا

ea6700c8-bd42-4de5-9518-3befe0a30c06

دراسة تحسم الجدل.. لقاح كورونا أقوى 5 مرات من مناعتنا!

2020_6_20_4_40_23_90

روسيا تسجل 39008 إصابة جديدة و1178 وفاة بفيروس كورونا

_114258990_whatsubject

كيف تقي عائلتك من كورونا خلال النزهات

fe6dca8327f88eb19750146d9569ac5290a30cdd

كورونا يصل مجدداً الى البيت الابيض

لقاحات

إعطاء أكثر من 7 مليارات جرعة من لقاحات كورونا في العالم