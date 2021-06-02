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الأربعاء، 02-06-2021 08:21 ص

مصر.. إصابة 7 حالات بالفطر الأسود في ' الشرقية '

مصر


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس جامعة الزقازيق في مصر، عثمان شعلان، أن المستشفيات الجامعية استقبلت 7 حالات مصابة بالفطر الأسود، وأجريت عمليات جراحية لـ5 حالات، فيما تخضع حالتان للملاحظة والعلاج.

وقال، إن "مرض الفطر الأسود ليس جديدا على البشرية أو على الفرق الطبية بمستشفيات الجامعة، فهناك حالات أصيبت به منذ أكثر من 20 عاما وتم علاجها، وإن هذا المرض يصيب الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة".

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وأشار إلى أن "الحالات السبع تتراوح أعمارهم ما بين 42 و60 عاما، وأن حضور المريض للمستشفى فور اكتشاف الإصابة بالعدوى من أسباب الشفاء".


وأضاف: "مستشفيات جامعة الزقازيق قادرة على مواجهة أي تداعيات محتملة، سواء في زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا أو الفطر الأسود، حيث تم تخصيص 3 مبانٍ لعزل المصابين بمستشفى الباطنية، وقطاع السلام بالمستشفى الاقتصادي، وكذلك بمستشفى جراحة القلب والصدر، وتجهيزها بنحو 86 سرير عناية مركزة و200 سرير إقامة و13 جهاز تنفس اصطناعي وجهاز أشعة مقطعية حديث".


وختم: "جرى تخصيص وحدة بمستشفى جراحة القلب والصدر لاستقبال الأطفال المصابين بكورونا".

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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