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الثلاثاء، 05-10-2021 03:47 م

مصر تعلن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا

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الوكيل الإخباري - كشفت وزير الصحة المصرية هالة زايد عن عدد المصريين الحاصلين على لقاح كورونا حتى الآن.

وقالت زايد إن إجمالي عدد من تلقوا الجرعة الأولى من هذه التطعيمات وصل حتى يوم أمس إلى أكثر من 13 مليون شخص ، بينما تجاوز عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية 7 ملايين شخص.

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وأشارت إلى أن الوزارة تسابق الزمن للانتهاء من تطعيم الأعداد المتبقية من الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك المنتمين لقطاعات التعليم العام والأزهري والتعليم العالي، ومؤكدة في الوقت نفسه أن هناك نسبة زيادة في تلقي المطاعيم في نهاية شهر سبتمبر الماضي بلغت 18.4%.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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