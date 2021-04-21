مصر.. 42 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 42 وفاة و855 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.



وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان له، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 12820، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 218041.



وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 40 وفاة و852 إصابة بالفيروس.



واتفقت مصر مع شركة "سينوفاك" الصينية على شراء 20 مليون جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا (سينوفارم)، ومن المتوقع أن تتسلم الدفعة الأولى والتي تشمل 500 ألف جرعة هذا الشهر.

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المصدر : روسيا اليوم