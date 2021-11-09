هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ترفع تعليقها عن لقاح شركة إينوفيو

الوكيل الإخباري-كشفت شركة "إينوفيو" للأدوية أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، رفعت تعليقا إكلينيكيا جزئيا على المرحلة الأخيرة من تجربة لقاحها المضاد لكورونا داخل البلاد.
وقالت الشركة في بيان نشرته عبر "تويتر" إن لديها الآن "الإذن بالمضي قدما بعد 14 شهرا من التعليق".
The @US_FDA has lifted its partial clinical hold following review of additional non-clinical, clinical, and device information provided by INOVIO for our #COVID19 vaccine candidate, INO-4800. Read more: https://t.co/1bAjEA6HMT pic.twitter.com/8sOoKnjezp— INOVIO Pharmaceuticals (@InovioPharma) November 9, 2021
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