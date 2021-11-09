الثلاثاء 09-11-2021
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الثلاثاء، 09-11-2021 04:39 م

هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ترفع تعليقها عن لقاح شركة إينوفيو

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الوكيل الإخباري-كشفت شركة "إينوفيو" للأدوية أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، رفعت تعليقا إكلينيكيا جزئيا على المرحلة الأخيرة من تجربة لقاحها المضاد لكورونا داخل البلاد.

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وقالت الشركة في بيان نشرته عبر "تويتر" إن لديها الآن "الإذن بالمضي قدما بعد 14 شهرا من التعليق".

 


وقد ارتفعت أسهم شركة "إينوفيو" للأدوية، بنسبة 4.6%، عقب قيام إدارة الغذاء والدواء الأمريكية برفع تعليقها عنها.

روسيا اليوم

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