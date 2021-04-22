الخميس 22-04-2021
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الخميس، 22-04-2021 02:00 م

وفاة نائب عراقي بارز متأثرا بمضاعفات كورونا

برلمان-العراق


الوكيل الاخباري - توفي النائب عن حزب "الدعوة" العراقي، عدنان الأسدي، صباح اليوم الخميس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وهو خامس عضو برلماني يتوفى بسبب مضاعفات "كوفيد - 19"، بعد كل من آرام ناجي، غيداء كمبس،  حسين الزهيري، وعلي العبودي.

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وشغل الأسدي منصب عضو مناوب في مجلس الحكم منذ تشكيله عام 2003، ثم تبوأ منصب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الادارية عام 2004، ثم منصب الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عام 2006.

 



كما كان وكيلا للشؤون الإدارية والمالية عام 2008، ثم ترشح لمجلس النواب عام 2010 وفاز بمقعد عن محافظة المثنى ثم عاد بعدها لوزارة الداخلية بصفة وكيلها الأقدم ثم قاد الوزارة بتفويض من رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي، ليعود بعد استقالة الحكومة إلى منصبه في البرلمان.


 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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