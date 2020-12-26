السبت 26-12-2020
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السبت، 26-12-2020 10:45 ص

12 وفاة و792 اصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 12 وفاة و792 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

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وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، انه تم اجراء 2240 فحصا مخبريا، لافتة إلى تعافي 405 حالات من مصابي الفيروس.


واشارت الى ان الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 37583 اصابة من بينها 10577 حالة نشطة و 26683 حالة تعاف، فيما بلغ اجمالي الوفيات 323 وفاة.


واضافت ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 312 حالة واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 212 .


 




 

 


 

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