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الأحد، 29-11-2020 10:43 ص

غزة: 7 وفيات و738 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 7 وفيات و738 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي للفيروس في القطاع،اليوم الأحد، إن 334 حالة جديدة من مصابي كورونا تعافت خلال الساعات الماضية.


واضافت إن الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 19898 إصابة، من بينها 8933 حالة نشطة، و10898 حالة تعافٍ، فيما بلغ اجمالي الوفيات 97 حالة.


واشارت الى أن اجمالي الحالات التي تحتاج الى رعاية طبية في المستشفى بلغ 342 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 108 حالات.


 




 

 


 

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