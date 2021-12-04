السبت 04-12-2021
الوكيل الاخباري

هل سيؤثر المتحور "أوميكرون" على أسعار المحروقات محلياً ؟

وفيات السبت 4-12-2021

56 % مساهمة قطاع التجارة والخدمات بالناتج المحلي

التعليم العالي: لا وفيات بكورونا في الجامعات والإصابات أكثر من 2500

جمعية المصدرين تبحث فرص زيادة صادرات الصناعة إلى تركيا

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في المملكة

بإجراء عاجل.. لقاح فايزر يدخل على خط مواجهة أوميكرون

نصيحة هامة من الصحة العالمية بشأن أوميكرون

5.5 مليون وفاة بكورونا عالميا

النواب يناقشون إعلان النوايا الإثنين

السبت، 04-12-2021 07:22 ص

5.5 مليون وفاة بكورونا عالميا

وفيات


الوكيل الإخباري - أظهر إحصاء أعدته وكالة "رويترز" أن أكثر من 264.31 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، فيما بلغ إجمالي ضحايا الفيروس 5 ملايين و494352 شخصا.

اضافة اعلان


وتم تسجيل إصابات الفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.


ويعتمد إحصاء "رويترز" على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.


وفي ما يلي قائمة بالدول العشر الأكثر إصابة:
- الولايات المتحدة
- الهند
- البرازيل
- المملكة المتحدة
- روسيا
- تركيا
- فرنسا
- إيران
- ألمانيا
- الأرجنتين


أما ترتيب الدول العربية عالميا من حيث عدد الإصابات:


- العراق 25  
- الأردن 42 
- المغرب 45 
- الإمارات 48
- تونس 49


 




 

 


 

إقرأ ايضا
a175cd13-7195-4fa6-af43-a73887011939

الصحة العالمية: لا وفيات بأوميكرون حتى الآن لا داعي للذعر والخوف

برد

دراسة: مصابو الأمراض التحسسية محصنون ضد كورونا

فايزر 2

بإجراء عاجل.. لقاح فايزر يدخل على خط مواجهة أوميكرون

اوميكرون 2

ارتفاع إصابات أوميكرون في فرنسا إلى 12 حالة

كورونا جديد

نصيحة هامة من الصحة العالمية بشأن أوميكرون

1

الإصابات بكورونا في جنوب إفريقيا تتجاوز 3 ملايين وسط انتشار أوميكرون

أخبار متعلقة
كورونا

الصحة العالمية: أوميكرون شديد العدوى لكن لا داعي للذعر

دلتا 2

الدول الأكثر تضررا في العالم بكورونا

كورونا عالم

الدول الأكثر تضررا في العالم بكورونا

كورونا 9

أكثر الدول تضررا بكورونا في العالم

19_2021-637660964416259638-625

عالم فيروسات روسي يحدد مستوى التطعيم المطلوب لمكافحة سلالة دلتا

6186802e4c59b70215383b96

أول دولة في العالم تلزم بتطعيم الأطفال ضد كورونا