83 إصابة جديدة بكورونا في غزة

الوكيل الإخباري-سجل قطاع غزة حالتي وفاة و83 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 1269 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأكدت وزارة الصحة في القطاع تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الى 1716 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.



وأشارت الصحة إلى تعافي 100 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 187736 حالة.



وأضافت إن الإجمالي التراكمي للمصابين في القطاع بلغ 190811 شخصا، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 1378 حالة.

روسيا اليوم