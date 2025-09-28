خطوات بسيطة لعروس متألقة في يوم الزفاف

الوكيل الإخباري- التحضير ليوم الزفاف لا يقتصر فقط على ترتيبات الحفل والفستان، بل يبدأ من الاهتمام بنفسك من الداخل والخارج. فكل عروس تستحق أن تشعر بالراحة، والثقة، والتألق في أهم يوم في حياتها. إليك مجموعة من الخطوات البسيطة التي تساعدك على الاستعداد لهذا اليوم الكبير، بهدوء وثقة وجمال.

💍 خطوات مهمة للاستعداد لحفل الزفاف

🧘‍♀️ 1. التأمل اليومي لتخفيف التوتر

خصصي وقتًا للتأمل أو اليوجا أو الكتابة اليومية.

يساعد على تقليل التوتر الناتج عن تجهيزات الزفاف.



🏃‍♀️ 2. الحفاظ على رشاقة الجسم

لا حاجة لتغيير شكلك، لكن يمكنكِ السعي للظهور بأفضل نسخة منكِ.

اتبعي نظامًا غذائيًا صحيًا ومناسبًا لجسمك.



🥑 3. العناية بالبشرة من خلال الطعام

تناولي أطعمة غنية بـ:

الدهون الصحية (أفوكادو، مكسرات، سمك)

فيتامين C (فواكه حمضية، فلفل أحمر)

مضادات الأكسدة (توت، سبانخ، شاي أخضر)



☀️ 4. الابتعاد عن الشمس

تجنبي التعرض الطويل للشمس قبل الزفاف.

استخدمي واقي شمس مناسب + شرب الماء بكثرة.



🧖‍♀️ 5. تنظيف البشرة بعمق

ابدئي بجلسات تنظيف البشرة قبل الزفاف بأسابيع.

استخدمي ماسكات طبيعية وغسول يناسب نوع بشرتك.

يُفضل زيارة مركز تجميل متخصص.