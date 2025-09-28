خطوات بسيطة لعروس متألقة في يوم الزفاف

🧘♀️ 1. التأمل اليومي لتخفيف التوتر
خصصي وقتًا للتأمل أو اليوجا أو الكتابة اليومية.
يساعد على تقليل التوتر الناتج عن تجهيزات الزفاف.
🏃♀️ 2. الحفاظ على رشاقة الجسم
لا حاجة لتغيير شكلك، لكن يمكنكِ السعي للظهور بأفضل نسخة منكِ.
اتبعي نظامًا غذائيًا صحيًا ومناسبًا لجسمك.
🥑 3. العناية بالبشرة من خلال الطعام
تناولي أطعمة غنية بـ:
الدهون الصحية (أفوكادو، مكسرات، سمك)
فيتامين C (فواكه حمضية، فلفل أحمر)
مضادات الأكسدة (توت، سبانخ، شاي أخضر)
☀️ 4. الابتعاد عن الشمس
تجنبي التعرض الطويل للشمس قبل الزفاف.
استخدمي واقي شمس مناسب + شرب الماء بكثرة.
🧖♀️ 5. تنظيف البشرة بعمق
ابدئي بجلسات تنظيف البشرة قبل الزفاف بأسابيع.
استخدمي ماسكات طبيعية وغسول يناسب نوع بشرتك.
يُفضل زيارة مركز تجميل متخصص.
-
أخبار متعلقة
-
قماش التويد يتصدر صيحات خريف وشتاء 2025
-
3 أسباب لتساقط الشعر.. طبيبة تكشفها
-
طبيب يحذر من 4 منتجات شائعة تضر البشرة
-
نصائح مكياج لعيون صغيرة تبرز جمالها وتكبرها
-
وصفات طبيعية فعالة لعلاج تساقط الشعر وتقويته
-
خطوات أساسية للعناية بالبشرة قبل المناسبات
-
كيف تحمين شعرك من التساقط في الخريف؟
-
غسل الشعر بالشاي الأخضر.. سر طبيعي لشعر أقوى وأكثر صحة