قماش التويد يتصدر صيحات خريف وشتاء 2025

الوكيل الإخباري- يواصل قماش التويد حضوره اللافت في عالم الموضة، ليكون من أبرز خامات خريف وشتاء 2025، بفضل مظهره الراقي وملمسه الدافئ الذي يناسب الأجواء الباردة. ورغم بساطة بعض التصاميم، إلا أن التويد يمنحها لمسة من الفخامة الكلاسيكية التي لا تغيب عن منصات عروض الأزياء العالمية.

ويُشبه التويد في تكوينه قماش التريكو، لكنه يتميز بغرز دقيقة ومتقاربة تمنحه مظهراً أكثر صلابة وأناقة، مما يجعله خياراً مثالياً لإطلالات العمل والمناسبات الراقية على حد سواء.



أبرز تصاميم التويد لموسم 2025:

بليزر باللون البيج:

اللون البيج من الألوان الأساسية التي تتصدر موضة 2025، وقد يستمر بقوة حتى شتاء 2026. ويعد البليزر المصنوع من التويد البيج خياراً مثالياً للإطلالات الصباحية، خاصة عند تنسيقه مع بنطال جينز فاتح لإطلالة تجمع بين الرسمية والعصرية.

التصميم الكلاسيكي بالأبيض والأسود:

يعكس البليزر الطويل المصنوع من تويد الكاروهات باللونين الأبيض والأسود لمسة من الأناقة الراقية. ويمكن تنسيقه مع بنطال جلد أسود وحقيبة صغيرة من نفس اللون، ليمنح المرأة إطلالة قوية ومميزة.

سيت من قطعتين:

من التصاميم العملية والأنثوية التي برزت بقوة هذا الموسم، تأتي أطقم التويد المكونة من جاكيت قصير وتنورة أو بنطال من نفس القماش، لتناسب المناسبات المهمة أو حتى حفلات الخطوبة البسيطة.

جاكيت بلون البيبي بلو:

اللون البيبي بلو يفرض نفسه كلون رائج في عام 2025، وخاصة في الجواكيت التويد القصيرة. وينصح بتنسيقه مع بنطال بيزيك وتيشيرت أبيض لإطلالة صباحية مبهجة ومليئة بالحيوية.



قماش التويد يعود كل عام بأفكار جديدة تجمع بين الكلاسيكية والعصرية، ليمنح المرأة أناقة دافئة تناسب كل الأوقات والمناسبات. فلا تترددي في إضافته إلى خزانتك هذا الموسم.