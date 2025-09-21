الأحد 2025-09-21 03:40 م
 

كم مرة يجب غسل الوجه يوميًا؟ إليك الإجابة حسب نوع بشرتك

36
تعبيرية
 
الأحد، 21-09-2025 02:46 م

الوكيل الإخباري-  تنظيف الوجه هو خطوة أساسية في روتين العناية بالبشرة، لكن يختلف الخبراء حول عدد مرات غسل الوجه يوميًا. فبينما يرى البعض ضرورة غسله صباحًا ومساءً، يرى آخرون أن مرة واحدة كافية. والجواب يعتمد بشكل كبير على نوع البشرة وحالتها، إذ أن الإفراط في التنظيف قد يُسبب تهيجًا أو جفافًا، بينما الإهمال قد يؤدي إلى تراكم الشوائب ومشاكل جلدية.

يختلف عدد مرات غسل الوجه يوميًا بحسب نوع البشرة واحتياجاتها:
✅ لماذا غسل الوجه مهم؟
يزيل الزهم، العرق، الملوثات، والمكياج.
يساعد البشرة على التنفس ويمنع البثور وتهيج الجلد.
يُعزز فعالية مستحضرات العناية.

🕐 الوتيرة الأنسب:
مرة واحدة مساءً تكفي لمعظم أنواع البشرة.
مرتين يوميًا (صباحًا ومساءً) في حالات:
استخدام المكياج.
البشرة الدهنية أو المعرضة لحب الشباب.
الشعور بالراحة عند هذا الروتين.
⚠️ الإفراط في الغسل قد يؤدي لتهيج البشرة، خاصة الجافة أو الحساسة.

🧴 نصائح لاختيار المنظف:
استخدموا منظفًا لطيفًا وخاليًا من الكحول والعطور.
للبشرة الجافة: منتجات بالصبار أو خلاصة الأزهار.
للبشرة الدهنية: منتجات بالزنك أو حمض الساليسيليك.
اشطفوا الوجه بماء دافئ، وجففوه برفق بمنشفة ناعمة.

💡 صباحًا:
يكفي شطف الوجه بالماء أو استخدام تونر لطيف لإزالة إفرازات الليل وإنعاش البشرة.

