كم مرة يجب غسل الوجه يوميًا؟ إليك الإجابة حسب نوع بشرتك

✅ لماذا غسل الوجه مهم؟
يزيل الزهم، العرق، الملوثات، والمكياج.
يساعد البشرة على التنفس ويمنع البثور وتهيج الجلد.
يُعزز فعالية مستحضرات العناية.
🕐 الوتيرة الأنسب:
مرة واحدة مساءً تكفي لمعظم أنواع البشرة.
مرتين يوميًا (صباحًا ومساءً) في حالات:
استخدام المكياج.
البشرة الدهنية أو المعرضة لحب الشباب.
الشعور بالراحة عند هذا الروتين.
⚠️ الإفراط في الغسل قد يؤدي لتهيج البشرة، خاصة الجافة أو الحساسة.
🧴 نصائح لاختيار المنظف:
استخدموا منظفًا لطيفًا وخاليًا من الكحول والعطور.
للبشرة الجافة: منتجات بالصبار أو خلاصة الأزهار.
للبشرة الدهنية: منتجات بالزنك أو حمض الساليسيليك.
اشطفوا الوجه بماء دافئ، وجففوه برفق بمنشفة ناعمة.
💡 صباحًا:
يكفي شطف الوجه بالماء أو استخدام تونر لطيف لإزالة إفرازات الليل وإنعاش البشرة.
