3 أسباب لتساقط الشعر.. طبيبة تكشفها

الوكيل الإخباري- حذّرت الدكتورة آمنة عادل، طبيبة جلدية، من تجاهل علامات تساقط الشعر المفرط، مشيرة إلى 3 أنواع رئيسية:

الصلع الوراثي (الهرموني):

يظهر على شكل اتساع فرق الشعر أو تراجع خط الجبهة، ويصيب الرجال والنساء (خصوصًا المصابات بتكيس المبايض).

✔️ العلاج المحتمل: أدوية مثل "مينوكسيديل" و"فيناسترايد" تحت إشراف طبي.

تساقط الشعر الكربي:

يحدث فجأة بسبب التوتر أو سوء التغذية، ويتركز عند الصدغين.

✔️ التحسن ممكن خلال 3-6 أشهر بعد تعديل نمط الحياة وتناول المكملات الغذائية.

الصلع الناتج عن الشد:

يسببه ربطات الشعر الضيقة مثل الضفائر وذيل الحصان.

✔️ الحل: التوقف عن شد الشعر واستخدام أربطة ناعمة.



وأكدت الطبيبة أن فقدان 50-100 شعرة يوميًا طبيعي، أما أكثر من ذلك فقد يحتاج لفحص طبي