3 أسباب لتساقط الشعر.. طبيبة تكشفها

الصلع الوراثي (الهرموني):
يظهر على شكل اتساع فرق الشعر أو تراجع خط الجبهة، ويصيب الرجال والنساء (خصوصًا المصابات بتكيس المبايض).
✔️ العلاج المحتمل: أدوية مثل "مينوكسيديل" و"فيناسترايد" تحت إشراف طبي.
تساقط الشعر الكربي:
يحدث فجأة بسبب التوتر أو سوء التغذية، ويتركز عند الصدغين.
✔️ التحسن ممكن خلال 3-6 أشهر بعد تعديل نمط الحياة وتناول المكملات الغذائية.
الصلع الناتج عن الشد:
يسببه ربطات الشعر الضيقة مثل الضفائر وذيل الحصان.
✔️ الحل: التوقف عن شد الشعر واستخدام أربطة ناعمة.
وأكدت الطبيبة أن فقدان 50-100 شعرة يوميًا طبيعي، أما أكثر من ذلك فقد يحتاج لفحص طبي
