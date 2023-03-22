إجهاد العين.. 7 نصائح تساعدكِ على تخفيف الآلام

الوكيل الاخباري - يمكن أن يؤثر الاستخدام المكثف للعيون في صحتها، وإجهاد العين يعتبر حالة شائعة، وعادة تتم ملاحظتها بعد التركيز بشكل مكثف على نشاط معين لمدة طويلة، مثل: قراءة كتاب أو قيادة سيارة لفترة طويلة من الزمن، أو التحديق في الشاشات الذي أصبح أكثر انتشاراً في هذا العصر الرقمي مع الاستخدام المستمر للأجهزة، مثل: الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية. يوماً بعد يوم، يمكن أن يؤدي السلوك السابق إلى عدم الراحة في العين ومشاكل أخرى، فإليك كيفية تقليل إجهاد العين.



أعراض إجهاد العين:

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يتأثر الجميع بإجهاد العين بشكل مختلف، لكن هناك علامات شائعة لهذه الحالة، تعرفي إليها:



عيون مؤلمة أو متعبة أو محترقة أو الشعور بحكة.



عيون جافة أو مائية.



رؤية مزدوجة أو ضبابية.



صداع.



ألم في الظهر أو الكتفين أو الرقبة.



حساسية للضوء.



صعوبة في التركيز والقراءة.



الشعور بعدم القدرة على الحفاظ على الاتصال بالعين.



ويمكن إدارة هذه الأعراض من خلال استخدام بعض نصائح العناية بالعين، لكن إذا كان الألم في عينيك مستمراً، فتجب عليك استشارة أخصائي العيون، لمساعدتك على تجنب إجهاد العين في المستقبل.



في ما يلي 7 أشياء بسيطة، يمكنك القيام بها للمساعدة في منع إجهاد العين:







1. استخدام قاعدة 20-20-20:

طريقة سهلة لمنع إجهاد العين، هي الحد من الوقت الذي تقضينه في نشاط واحد يتطلب تركيزاً مكثفاً. وتشير قاعدة 20-20-20 إلى تحويل تركيزك من النشاط كل 20 دقيقة إلى كائن على بعد 20 قدماً، لمدة 20 ثانية على الأقل.

تأكدي من تحقيق التوازن بين نشاطكِ، وبعض الأشياء الأخرى التي تتطلب استخدامات مختلفة لعينيكِ، مثل: المشي لمسافات قصيرة خلال وقت الغداء، لاسيما إذا كنتِ تعملين على جهاز كمبيوتر طوال الصباح.



2. حافظي على المسافة المناسبة:

من المهم للغاية الحفاظ على المسافة الصحيحة والوضع المناسب أثناء العمل على الأجهزة الرقمية، ويجب وضع الشاشة على بُعْدِ بضع أقدام من عينيكِ، والتأكد من عرض الشاشة على مستوى العين أو أسفلها قليلاً.



3. يوغا العين:

يمكن تليين العضلات التي تدعم نظرك وعينيكِ، وتكييفها من خلال أداء تمرين يوغا العين، الذي يمكنه التحكم في مستويات التوتر لديكِ، وتقليل إجهاد العين.



4. ابحثي عن الضوء المناسب:

يمكن أن يكون الضوء غير السليم، وهو إما خافت جداً أو ساطع جداً، سبباً لإجهاد العين، علاوة على ذلك، إذا كنتِ تركزين على شيء، مثل القراءة بشكل مكثف، فيجب أن يأتي الضوء من خلفكِ، وتأكدي أيضاً من إضاءة الشاشات التي يتم عرضها بشكل كافٍ.



5. استخدام قطرات العين:

يمكن أن يؤدي عرض الشاشة بشكل مكثف لفترة طويلة إلى انخفاض كبير في عدد المرات، التي ترمشين فيها عينيكِ في دقيقة واحدة.

وعندما ترمشين أقل، تجف عيناكِ، ما يجعلها شديدة التأثر. ويمكن أن يساعدكِ استخدام قطرات العين، مثل الدموع الاصطناعية على حل المشكلة، وبدلاً من ذلك يمكنكِ محاولة الرمش في كثير من الأحيان عند استخدام الشاشة لمنع إجهاد عينيك.



6. أغمضي عينيكِ واسترخي:

إذا كنتِ غير قادرة على إبقاء عينيكِ مفتوحتين وكانتا تؤلمانك بشدة، فهذا دليل على حاجتها إلى الراحة.

في مثل هذه الحالة، ما عليكِ سوى الجلوس أو الاستلقاء وإغماض عينيكِ. حاولي أن تبقي عينيكِ مغلقتين، وأفكاركِ مسترخية، وغير مركزة قدر الإمكان لبضع دقائق، واستمري في القيام بذلك، حتى تبدئي في الشعور بتحسن قليل.



7. استفيدي من النظارات المناسبة:

اعملي مع طبيبك لمعرفة ما إذا كنتِ بحاجة إلى نظارات خاصة لتقليل إجهاد العين، ويمكن للعدسات أو الأجهزة المتخصصة أو علاج العين أن تعمل على استرخاء عينيكِ.

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