استخدامات جمالية مذهلة لزيت الأطفال

الوكيل الإخباري - عندما نسمع كلمة "زيت الأطفال"، فإن أول ما يتبادر إلى أذهاننا هو أنه مخصص لتدليك الأطفال حديثي الولادة، ولكن القليلات هن اللواتي يعرفن أنه منتج رائع للتجميل ويمكن تضمينه في نظام الجمال اليومي لدينا. نشاركك بعض استخدامات زيت الأطفال التي وجدناها مفيدة في الروتين اليومي.



كيف يمكنك استعمال زيت الاطفال لجمالك؟

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مزيل المكياج



هناك الكثير من مزيلات المكياج المتوفرة في السوق، لكن في حال توفر لديك زيت الأطفال ضعي 2-3 قطرات منه على قطنة واستخدميه كمزيل للمكياج. دعيه يرتاح لمدة 5 دقائق قبل إزالة مكياجك وصدقي أنه سينظف مكياجك بسهولة .



مصل الشعر



في بعض الأحيان لا يكفي الشامبو والبلسم لوحدهما لترطيب أطراف الشعر الجافة. النهايات الجافة تزيل رونق الشعر. زيت الأطفال مفيد في هذه الحالة. ما عليك سوى أخذ 3-4 قطرات من زيت الأطفال في راحة يدك وبعدها مرري راحة يدك على أطراف شعرك. لن يضيف إليها لمعاناً فحسب، بل يقلل أيضاً من ظهور الأطراف المتقصفة. يعمل زيت الأطفال كبديل رائع لأمصال الشعر ولكن يجب عليك استخدامه بكميات صغيرة فقط لأنه يمكن أن يجعل شعرك لزجاً عند استخدامه بكميات كبيرة. لنفس السبب، تجنبي استخدامه على الجذور أيضاً.



ترطيب البشرة



خلال فصل الشتاء، تميل بشرتنا إلى الجفاف الشديد وتكوين بقع بيضاء. حتى المرطب الجيد لا يكفي أحياناً لترطيب بشرتك. زيت الأطفال يفعل ذلك . خذي بضع قطرات من زيت الأطفال مع بضع قطرات من الماء في يدك واستخدميه كمرطب منتظم للجسم بعد الاستحمام. بعد استخدامه على مدى فترة من الزمن، ستصبح بشرتك أكثر نعومة ورطوبة. لذلك في المرة القادمة التي يحتاج فيها جسمك إلى جرعة لطيفة من الرطوبة، ضعي زيت الأطفال عليه وشاهدي النتيجة.



بلسم الشفاه



عندما تتشقق شفاهنا وتجف، يكون الأمر مؤلماً جداً. لذلك في المرة القادمة عندما تواجهين موقفاً مشابهاً، ضعي طبقة من زيت الأطفال على شفتيك ليلًا. في صباح اليوم التالي سوف تجدين شفاهك ناعمة وستتعافين مع الاستخدام المنتظم. زيت الأطفال ممتاز لتنعيم الشفاه المتشققة.



جل الحلاقة



يُنصح دائماً بحلق ساقيك بعد وضع جل أو بلسم الحلاقة. هذا يساعد ماكينة الحلاقة على الانزلاق بسلاسة على بشرتك ويمنع الجروح. زيت الأطفال يفعل الشيء نفسه. استخدمي القليل من زيت الأطفال على ذراعيك أو ساقيك قبل الحلاقة. ما يجعل عملية الحلاقة بأكملها أكثر سلاسة وراحة.



إصلاح الكعب



الكعب المتشقق مشكلة شائعة لدى النساء. يمكن معالجة الكعب المتشقق بسهولة باستخدام زيت الأطفال. قومي بتدليك زيت الأطفال على الكعب المتشقق ليلاً وتأكدي من ارتداء الجوارب بعد ذلك، فهذا سيساعد في الإصلاح بشكل أسرع.



زيت التدليك



يمكننا استخدام زيت الأطفال كزيت تدليك منتظم لشعرنا أو جسمنا. يعمل بنفس القدر مثل جوز الهند أو أي زيت آخر. يمكننا تدليك شعرنا وتركه طوال الليل للحصول على شعر خالٍ من التجعد أو يمكننا استخدامه لتدليك أجسامنا للتخلص من التوتر.

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