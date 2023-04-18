البطيخ للبشرة.. يكافح حب الشباب ويمدكِ بفوائد رائعة

الوكيل الاخباري - يتصدر البطيخ قائمة الفواكه الصيفية، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الماء، وإذا كنتِ تبحثين عن علاجات منزلية لمكافحة حب الشباب، فيمكنك تجربة البطيخ.



لمعرفة مدى نجاح البطيخ في تخفيف آلام البشرة المعرضة لحب الشباب، إليكِ كل ما تحتاجين إلى معرفته.



فوائد البطيخ للبشرة:



البطيخ لا يتعلق فقط بمحتوى الماء، بل هو أيضاً فاكهة وفيرة في مضادات الأكسدة والفيتامينات المتعددة والمعادن، ما يجعله مفيداً بشكل لا يصدق لصحتك.





في ما يلي بعض فوائد البطيخ الأخرى:



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· يحتوي على مستويات عالية من الليكوبين وفيتامين (ج)، وهي مضادات أكسدة تكافح الجذور الحرة، وتحمي الجلد من التلف.



· جيد للأشخاص الذين يبحثون عن مكونات مضادة للشيخوخة، حيث يقلل تلف الكولاجين، ويحافظ على مرونة الجلد، ويقلل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.



· مصدر غني بفيتامين (ب 5) (حمض البانتوثنيك) وفيتامين (أ)، والبوتاسيوم والنحاس والمغنيسيوم، وكلها تساعد على تفتيح البشرة الباهتة.



· يساعد المغنيسيوم الموجود في بذور البطيخ على تقليل مستويات هرمون التوتر، وتحقيق التوازن بين الهرمونات، وتخفيف حب الشباب.



· يعمل وجود حمض الماليك في البطيخ كمقشر، يساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة.



أقنعة البطيخ لمكافحة حب الشباب:



يمكن استخدام الفاكهة الصيفية المغذية لتهدئة البشرة، وبمجرد وضع عصير البطيخ على وجهكِ باستخدام كرة قطنية لمدة 10 إلى 15 دقيقة، يمكن أن يخفف تهيج الجلد واحمراره، إذ إنه يزيد مستويات أكسيد النيتريك في الجسم، ما يعزز التئام الجروح، ويقلل أيضاً حب الشباب.



في ما يلي طرق أخرى لتضمين البطيخ في نظام العناية بالبشرة الصيفي.





1 . البطيخ مع الزبادي والعسل:



قد يكون الجمع بين البطيخ المهروس والزبادي والعسل، ثم ترك العجينة على الوجه لمدة 10-15 دقيقة، مفيدين لبشرتكِ كثيراً، حيث يمكن لمضادات الأكسدة في العسل والبطيخ أن تقلل الالتهاب، في حين أن الزبادي يمكن أن يقشر الجلد.



2 . البطيخ والطماطم:



يمكن استخدام مزيج من البطيخ المهروس ولب الطماطم من قبل اللاتي لديهن بشرة دهنية لتنعيم البشرة، ويعمل حمض الماليك في البطيخ، والليكوبين في الطماطم، كمقشرات طبيعية، ويهدئ البشرة.



3 . البطيخ والموز:



يمكنك وضع خليط من عصير البطيخ والموز المهروس على الوجه لمدة 20 دقيقة، حيث يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للالتهابات في تخفيف حب الشباب.

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