الوصفة الأشهر على التيك توك.. هل زيت إكليل الجبل يعزز نمو الشعر؟

الوكيل الاخباري - من الأمصال إلى ماء الأرز، استحوذ موضوع نمو الشعر على تيك توك في الفترة الأخيرة مع وجود عدد لا يحصى من الوصفات، وتعد وصفة زيت إكليل الجبل هي الأحدث في عالم نمو وتكثيف وإطالة الشعر على المنصة الشهيرة.

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أغلب مقاطع الفيديو المنتشرة عن وصفة زيت إكليل الجبل والموجودة على تيك توك، اجتمعت على فائدة واحدة أبهرت جميع الفتيات والنساء، وجعلتهن يقدمن على تجربة هذه الوصفة، والتي تتمثل في تقليل تساقط الشعر بنسبة 75 % عند النساء اللواتي استخدمن زيت إكليل الجبل.



فإذا كنتِ متحمسة لتجربة الوصفة الشهيرة، ولكن تحتاجين إلى معرفة المزيد عن زيت إكليل الجبل وهل بالفعل يعزز من نمو الشعر ويقدم فوائد أخرى له، تابعي معنا.

هل زيت إكليل الجبل جيد لنمو الشعر؟



كانت هناك بعض البيانات التي تشير إلى أن زيت إكليل الجبل يمكن أن يكون جيداً لنمو الشعر، مع دراستين محددتين تشيران إلى إمكاناته، إذ قارنت دراسة أجريت في عام 2015 آثار زيت إكليل الجبل مقابل 2% منوكسيديل (دواء موضعي) لعلاج الثعلبة (تساقط الشعر بين الذكور والإناث)، وبعد ستة أشهر، وجدت زيادة مماثلة في عدد الشعر مع كلا العلاجين.



كما وجدت دراسة أخرى أن زيت إكليل الجبل كان علاجاً فعالاً لحالة تساقط الشعر غير المكتملة المعروفة باسم الثعلبة البقعية.









هل من الآمن استخدام زيت إكليل الجبل على شعرك وفروة رأسك؟

يقول الخبراء إنه من الناحية النظرية، يمكن لجميع أنواع الشعر، استخدام زيت إكليل الجبل، ولكن قد يرغب البعض في المضي قدماً بحذر، حيث أن المواد الخام نفسها للمنتجات الطبيعية والمستخلصات النباتية مثل هذه الزيوت، يمكن أن تسبب التهاباً وتهيجاً للجلد عند بعض الناس المصابين بالحساسية المفرطة.



والمحفز المحتمل للتهيج هو استخدام الزيت وحده، على الرغم مما قد تقترحه مقاطع فيديو تيك توك، فإن زيت إكليل الجبل الأساسي النقي (وهذا ينطبق على الزيوت الأساسية بشكل عام) قوي جداً ويمكن أن يسبب تهيج فروة الرأس.

والأسوأ من ذلك، قد يكون له عكس التأثير المقصود، وبما أن الحفاظ على فروة رأس صحية يلعب دوراً أساسياً في دعم نمو الشعر الصحي من خلال توفير الظروف لتحسين وظيفة بصيلات الشعر، فيجب الحرص وتجنب إضرار فروة الرأس التي بالتأكيد ستؤدي إلى مشاكل أخرى من أبرزها: الأكزيما والصدفية وفرط نمو الخميرة وزيادة تساقط الشعر.



وتحقيقاً لهذه الغاية، إذا كنتِ ستستخدمين زيت إكليل الجبل، فتأكدي من مزجه مع منتج زيتي آخر وتدليك فروة رأسك بالمزيج، ويوصي الخبراء بمزج 4 أو 5 قطرات من زيت إكليل الجبل بملعقة صغيرة من زيت آخر مثل زيت جوز الهند، ثم تدليك فروة رأسك به، لتحفيز الدورة الدموية والبصيلات على إنتاج شعر أكثر سمكاً.

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