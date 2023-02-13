مغذيات أساسية يحتاجها شعركِ لخصلات كثيفة وصحيَّة

الوكيل الاخباري - كما هو الحال بالنسبة للجسم، يحتاج الشعر للعديد من المغذيات، للحفاظ على صحته وجماله، إذ لا يكفي الاعتماد على المنتجات والعلاجات فقط لتوفير عناية جيدة بالشعر، بل يحتاج الشعر أيضاً إلى المغذيات. نوضح فيما يلي مغذيات أساسية يحتاجها شعركِ للحصول على خصلات كثيفة وصحيَّة:



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البروتين والأحماض الأمينية







يتكون الشعر من بروتين الكيراتين، وتُعدُّ الأحماض الأمينية هي أساس تكوين البروتينات، مما يجعلها من العناصر الأساسية للشعر والمسؤولة عن معدل نموه وشكل وحجم الشعر.



ومن أبرز مصادرها: العدس والفاصولياء والبذور والأرز البني والمكسرات، إضافة إلى الدجاج والسمك واللحوم الحمراء والبيض والجبن القريش والزبادي.



أحماض أوميغا 3



من العناصر الغذائية الضرورية للجسم والشعر، وتُساعد في تقليل الالتهاب وتُحفِّز البصيلات؛ مما يُعزز نمو الشعر وجودة الخصلات نفسها. أبرز مصادرها: الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والماكريل، إضافة إلى بذور الكتان وزيت الزيتون والجوز والمكسرات.





مضادات الأكسدة



مضادات الأكسدة هامة للشعر، لأنها تُساعد في تقليل الأضرار الناتجة عن الالتهاب والأشعة فوق البنفسجية ونمط الحياة غير الصحي، وهذه عوامل تُؤثر في نموه وتُعزز شيخوخته.



من أبرز مصادرها: الأطعمة الغنية بفيتامين A وC و E ، إضافةً إلى اليقطين والجزر والشمندر والطماطم والبروكلي والبيض والبرتقال والليمون، بجانب البطيخ والمكسرات وزيت الزيتون.





الفيتامينات



تعد الفيتامينات من العناصر الغذائية الأساسية لنمو الشعر، ويُمكن أن تُساعد في علاج العديد من مشاكل الشعر، وأبرز هذه الفيتامينات: فيتامين B7 "البيوتين" وفيتامينات B6 وB12 وفيتامين B5 "حمض البانتوثينيك"، بالإضافة إلى فيتامينات B1 "الثيامين" وB2 "ريبوفلافين" وB3 "نياسين" وفيتامين B9 "حمض الفوليك".



أبرز المصادر: يُعدُّ المشروم والحبوب الكاملة والخضراوات الورقية والبقوليات من مصادر فيتامين B5، كما تشمل مصادر فيتامينات B1 وB2 وB3 ، كلاً من منتجات الصويا والمكسرات والبذور والحبوب، ويتوافر فيتامين B9 في الخس والأفوكادو والمانجو والبرتقال والمكسرات.



ويأتي كلٌ من صفار البيض والدجاج والجبن والزبادي والشوفان والطماطم والبطاطس والتفاح والجزر والسمك من مصادر فيتامينات B6 وB12 وتُعدُّ أيضاً من المصادر المشتركة بين الفيتامينات المذكورة.



المعادن



للنمو بشكلٍ صحي وخفض التساقط، يحتاج الشعر إلى كمية مناسبة من المعادن، مثل الحديد والسيلينيوم والمغنيسيوم والنحاس والزنك.



ويوجد الحديد في اللحوم الحمراء والخضراوات الورقية الداكنة والمشمش والتمر والبرقوق المجفف، ويوجد كلٌ من السيلينيوم والمغنيسيوم والنحاس في اللحوم والكبد والتونة والمحار والبيض والحليب والسبانخ، بالإضافة إلى المكسرات والشوكولاتة والحبوب الكاملة والبذور. كما تشمل مصادر الزنك كلاً من اللحوم والسلطعون والكركند والدواجن، بجانب الحليب والجبن والحبوب الكاملة.



الكالسيوم واليود



يحتاج الشعر أيضاً لما يُعرف بـ"العناصر الأثارية" مثل الكالسيوم واليود اللذان يُعدان من العناصر التي تلعب دوراً حيوياً في نمو الشعر. يتوافر الكالسيوم واليود في السمك والأعشاب البحرية والجمبري والزبادي والحليب والجبن والخضراوات الورقية الخضراء، بجانب العصائر المُدعَّمة بالكالسيوم، وملح اليود.



السوائل



إضافة لما ذُكر أعلاه، السوائل هامة جداً للشعر، خاصة الماء، بالإضافة إلى المصادر الأخرى مثل العصائر والحساء والشاي وغيرها من المشروبات المفيدة التي تُرطِّب الجسم.

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