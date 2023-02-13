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الإثنين، 13-02-2023 02:26 م

تجنبي هذه الخرافات المتعلقة بتساقط الشعر

بفغالت


الوكيل الاخباري - تساقط الشعر يأتي من بين أكثر المشاكل شيوعاً، كما أنه يصبح مزعجاً عند استمراره، وبجانب توافر العديد من الحلول لهذه المشكلة بناء على أسبابها، ينتشر الكثير من الخرافات حول تساقط الشعر وينبغي تجنبها.. ونوضح في ما يلي أبرز الخرافات الشائعة التي ينبغي تجنبها:

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زيت الشعر يعزز طوله


يعتقد الكثيرون أن زيوت الشعر تعزز طوله أو تؤثر في كثافته، لكن الخبراء يشيرون إلى أن ذلك ليس حقيقياً، فالزيت يكون تأثيره مرطباً ليس أكثر.


الماء العسر يسبب تساقط الشعر


في حين أن الماء العسر، الذي يحتوي على مستويات عالية من المعادن، يمكن أن يجعل الشعر أكثر ميلاً للهيشان، إلا أنه لا يسبب تساقط الشعر كما يعتقد الكثيرون.

 


 

 


مكملات البيوتين أساسية لنمو الشعر


من الممكن استهلاك مكملات البيوتين لتعويض نقص ذلك العنصر، لكن ذلك الأمر ليس هو الحل الضروري أو الأساسي فقط لنمو الشعر، إذ يمكن أيضاً تعزيز استهلاك مصادر البيوتين الطبيعية.


 
الشامبو العادي مضر


يعتقد الكثيرون أن استخدام الشامبو والاعتماد عليه يضر الشعر ويسبب تساقطه، لكن ذلك ليس صحيحاً فمن المهم الحفاظ على نظافة فروة الرأس واستخدام الشامبو بانتظام.


القص يقلل التساقط


إحدى أبرز الخرافات التي آن الأوان لتجنبها كلياً، فقص الشعر ليس مرتبطاً بتخفيف التساقط، أو تعزيز كثافة الشعر على الإطلاق.

 

نصائح


بعد التوضيح الخرافات، هناك خطوات مهمة تساعد في تخفيف مشكلة التساقط، بجانب تعزيز صحة الشعر، أبرزها اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة التمارين، ويمكنك اللجوء لأنواع السيروم المعتمدة على الببتيدات؛ لتقليل التساقط بجانب التركيز على المكملات التي تحتوي على الحديد وحمض الفوليك والسيلينيوم والمغنيسيوم والزنك مع البيوتين، للسيطرة على تساقط الشعر الحاد.

 

 

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