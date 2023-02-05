بهذه الطريقة.. احمي أظافرك في فصل الشتاء

الوكيل الاخباري - تلعب الأظافر دوراً مهماً في جمال المرأة وأنوثتها، لاسيما أن المرأة الجميلة تتميز دائماً بأظافر جذابة، وقد تواجه الكثيرات عادة مشكلة تكسر الأظافر وتشققها، خاصة في فصل الشتاء مع برودة الجو.. إليك مجموعة من النصائح المهمة للحفاظ على مظهر جذاب لأظافرك وحمايتها من التلف.



الحفاظ على أظافر جافة



جففي يديك جيداً دائماً بعد استخدام الماء، لاسيما أن البكتيريا والفطريات تنمو في الأماكن الرطبة، وتأكدي أن ما بين أصابعك أيضًا جاف، حاولي تدفئة اليدين قدر المستطاع، لكن لا يفضل ارتداء القفازات، وبالنسبة لأظافر القدم عليك غسلها يومياً، وتجفيفها وتغيير الجوارب بصورة يومية.



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تدليك اليدين



دلكي يديكِ يوميًّا لتنشيط الدورة الدموية، 5 دقائق تقريباً، ويتم ذلك بطريقة دائرية عكس عقارب الساعة باستخدام الأصابع، إذ يعمل ذلك على تقوية أظافرك، والحفاظ على لونها الشفاف المميز.



قص الأظافر



من المهم جداً قص الأظافر مرتين على الأقل خلال الشهر، والانتباه عند قص أظافر اليد إلى إزالة الحواف البيضاء الباهتة، أو الشفافة التي تنمو عند أطرافها، ويفضل للمحافظة على قوتها قصها بشكلٍ مستقيم، ومستدير قليلاً في الزوايا، وبالنسبة لأظافر القدمين يفضل قص أظافر القدمين بشكل مستقيم، دون جعل الزوايا الجانبية مستديرة، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى ظهور الظفر النامي في اللحم، ما يتسبب في الشعور بالألم عند ارتداء الحذاء.



عدم نقع الأظافر في الماء لفترات طويلة



من الأخطاء التي تقع فيها الكثيرات اعتقادهن أن الأظافر كلما تم نقعها في الماء لفترات طويلة كلما كانت نظيفة، لكن في الحقيقة إن نقع الأظافر في الماء قد يؤدي إلى تشققها وإزالة الطلاء، فضلاً عن ضعفها، فتصبح سهلة الكسر.



تغيير الشامبو أو الصابون



من الأمور المهمة جداً في روتين تنظيف الأظافر تغيير نوع الشامبو أو الصابون المستخدم في التنظيف من وقت لآخر، حتى لا تصاب الأظافر بالجفاف فيصبح لونها باهتاً.









استخدام المكملات الغذائية



استشيري الطبيب في معدل جرعة الفيتامينات والمكملات الغذائية، التي عليك تناولها لحماية الأظافر، مثل فيتامين E، بعد إجراء التحاليل والفحوص اللازمة، لاسيما أن المكملات الغذائية تعزز نضارة الأظافر وقوتها.





ترطيب الأظافر



عليك استخدام الكريم المرطب المناسب لنوع بشرتك، للحفاظ على صحة اليدين والقدمين كروتين يومي صباحاً ومساء، ويمكن أيضاً استخدام الفازلين الطبي ليمنحك أيدي وأظافر ناعمة رطبة طوال الوقت.



فرك الأظافر وتنظيفها



قومي بفرك أظافرك مرة أسبوعياً على الأقل، باستخدام فرشاة أسنان غير مستخدمة مبللة بالماء، ورغوة صابون الغلسرين، لتحصلي على أظافر نظيفة ناصعة البياض.



زيت اللافندر واللوز



للحصول على أظافر لامعة مشرقة مثل الشمس، عليك إضافة طبقة من زيت اللافندر صباحاً بعد تنظيفها من الطلاء والاستمتاع برائحة عطرة منعشة، عدا الفائدة الصحية التي ستلاحظينها، وأيضاً يمكن تكرار الموضوع مساء لكن بوضع طبقة من زيت اللوز قبل النوم مباشرة.

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