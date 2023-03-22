تريدين طلاء أظافر يدوم.. تخلصي من هذا الأمر!

الوكيل الاخباري - طلاء أظافر يدوم لفترةٍ أطول، ويبقى ذا رونقٍ رائع، هو مطلب الكثيرات، لذا فإنهن يبحثن دائماً عن طرقٍ تساعد في ذلك، وفي حال كنتِ واحدةً منهن، فإن كل ما عليكِ فعله هو تجنب الاستحمام كل ليلة.



ورغم أن الاستحمام هو أكثر بكثير من مجرد ممارسة صحية بسيطة، حيث يوفر فوائد جسدية وعقلية كبيرة، منها: تنظيف بشرتكِ، والمساعدة في تجنب التهيج والالتهابات والقروح الناتجة عن تراكم خلايا الجلد الميتة، والنوم بشكلٍ أكبر وتخفيف الضغط، فإن عليكِ التفكير بتجنب الاستحمام كل يوم في حال كنتِ ترغبين بطلاء أظافر يدوم.





يمكن أن يوسع الماء فراش الظفر:



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الحقيقة الواضحة والبسيطة هي أن الماء، خاصة الساخن، يمكن أن يفسد طلاء أظافرك، إذ عندما تغمرين يديكِ في الماء، يتسبب ذلك في تمدد فراش الظفر، حيث إن أظافرك الطبيعية مسامية للغاية مع طبقات متعددة من الكيراتين، وعندما تتشبع الأيدي والأظافر بالماء، تنتفخ الطبقات ثم تنكمش عندما يتبدد الماء بشكل طبيعي، وعليه يمكن أن يؤدي هذا التمدد والانكماش إلى انفصال الطبقات وتفككها، وقد تبدو هذه الفكرة غير منطقية بعض الشيء في البداية، لأن عمليات تجميل الأظافر في الصالون غالباً تبدأ بنقع أظافر دافئة لطيفة، لكن الآن العديد من الصالونات تتخلص منها، وتختار عمليات تجميل الاظافر دون ماء، حيث يقول الخبراء إن عمليات تجميل الأظافر تدوم لفترة أطول، وتنقص بشكل أقل عند تخطي نقع الماء.





أشياء أخرى يمكن أن تدمر طلاء الأظافر:



ترغب السيدات في الحفاظ على المناكير بمظهرٍ رائع، عندما يغادرن الصالون، لكن المهام اليومية قد تدمرها عن غير قصد، ونظراً لأن الماء الدافئ هو إحدى أسرع الطرق لإزالة طلاء الأظافر في وقت أقرب مما ينبغي، فإنه يجب استخدام القفازات عند غسل الأطباق، أو تنظيفها، لحماية أظافرك والطلاء.



كما يجب، أيضًا، تجنب القيام بأي أنشطة تستخدم فيها أظافرك كأداة، مثل استخدامها لفتح غطاء علبة، إذ يمكن لهذه الحركة البسيطة أن تقطع الظفر.



وفي النهاية، وفي حال كنتِ لا تتحملين التخلي عن حمامك، فحاولي إبقاء يديك بعيدتين عن الماء الدافئ قدر الإمكان.

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