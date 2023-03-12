ما هو مبيّض الأظافر وماذا يمكن أن يفعله لك؟

الوكيل الاخباري - للشعور بالحيوية والنشاط والتجديد تقوم الكثير منّا نحن النساء، بإجراء تعديلاتٍ على شكلهن، من تغيير لون الشعر وحتى تغيير لون الأظافر، ولكن الأخير يحدث في وقتٍ زمنيٍ أقل من الأول، إذ أن بعض السيدات يقمن بالأمر أسبوعياً.



ورغم أن إجراء عمليات تجميل الأظافر بانتظام يمكن أن يكون طريقة رائعة لإظهار أسلوبك الشخصي الفريد، إلا أنها قد تسبب أيضاً تلفاً في بناء الظفر.



ولذلك وفي حال بدت أظافرك متغيرة اللون أو باهتة أو جافة، فقد يكون مبيّض أو ملمع الأظافر هو الحل الذي تبحثين عنه، إذ أنه علاج يساعد في تقليل ظهور البهتان والتغير اللوني عندما تفرطين في استخدام طلاء الأظافر وتجدين صعوبة في أخذ فترات استراحة.





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كيف تعمل مبيضات الأظافر؟



يعمل المبيّض بمساعدة المكونات الطبيعية مثل حامض الستريك على التخلص من أي تغير في اللون، وإضافة الرطوبة التي تشتد حاجة أظافركِ إليها، حيث أن هذا سوف يمنحه حياةً جديدة.



ولاستخدام مبيض الأظافر، ضعيّه بالطريقةِ نفسها التي تستخدمين فيها المناكير الشفاف، أي أنكِ تضعيه كطبقةٍ أساسية قبل اللون.



وإذا كنتِ تتساءلين عما إذا كان يجب عليكِ الاستثمار في هذا الأمر، فإن الخطوة الأولى هي إلقاء نظرة على أظافركِ، وفي حال بدت متغيرة اللون أو جافة أو مصفرة، فهذا مؤشرٌ على أنكِ بحاجةٍ إليه.





حافظي على أظافرك صحية وقوية



يُقال درهم وقاية خيرٌ من قنطار علاج، ولحسن الحظ فإن هناك بعض الخطوات الوقائية التي يمكنكِ اتخاذها لتجنب تغير لون الأظافر واصفرارها في المقام الأول، وفي حال كنتِ تقومين بطلاء أظافرك باستمرار، فتذكري استخدام طبقة أساسية من قبل للمساعدة في حمايتها.



وإذا أمكن، تجنبي استخدام مجفف الأشعة فوق البنفسجية لتجفيف أظافرك، فهو يتسبب في تلف الحمض النووي في يديكِ كما من الأفضل تجنب طلاء الأظافر الذي يحتوي على الفور مالديهايد ومزيل طلاء الطلاء الذي يحتوي على الأسيتون حيث أن كلاهما من المواد الكيميائية القاسية التي يمكن أن تسبب تلفاً في بنية الظفر.



وأخيراً في حال احتجت استخدام المبيّض، فقومي بإضافة طبقةٍ واحدة إلى أظافرك النظيفة واتركيها تجف بشكل طبيعي.

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