5 نصائح لتحسين العناية بالأظافر

الوكيل الاخباري - لو اعتقدت أنّ العناية بالأظافر هي وضع الطلاء عليها والحفاظ على ترتيبها فحسب، تكونين مخطئة لأنّها أيضًا بحاجة إلى روتين معيّن للاهتمام بها وتجنّب هشاشتها وضعفها. ولذلك، إليك الخطوات التي تسمح لك بتحسين روتين العناية بأظافرك من اليوم وصاعداً!



بما أنّنا اقتربنا من حلول الشهر الفضيل، سيكون أمامك متّسعاً من الوقت لتعتادي على هذا الروتين الجديد للعناية بأظافرك وضمان صحة أفضل لها. ففي كل ما تقومين به، تكون الأظافر بالمرصاد وتعكس أناقة إطلالتك من دون شكّ. ولو كنت تعانين من مشكلة تكّسرها أو ضعفها، قد يعود السبب في ذلك إلى بعض الأخطاء التي تقعين فيها عن غير قصد.



لذلك، ركّزي تماماً على هذه الخطوات الـ5، فهي سهلة وبسيطة إنّما قد تغيّر مظهر أظافرك بالكامل!



1. التركيز على صحة الأظافر أكثر من طولها



قد تكونين من محبات الأظافر الطويلة وتعتبرينها أنيقة، ولكن من المهم الانتباه إلى قصّها ولو لفترة قصيرة في حال عانيت من هشاشتها وتكسّرها، كي تسمحي لها بأن تنمو أقوى، تماماً كما تتعاملين مع شعرك. وفي الحالات جميعها، قصيرة كانت أو طويلة، يُنصح بقص الأظافر كل أسبوعين.



2. الاهتمام بجودة المنتجات



من المهمّ أن تركّزي على تركيبات المنتجات والطلاءات التي تستخدمينها على أظافرك، لتضمني أنّها لا تحتوي على مواد كيميائية تؤذي الأظافر وتتسبّب بتكسرّها وهشاشتها وضعفها. ومن هذه المكوّنات، نذكر لك مثلاً ثنائي بيوتيل الفثالات والفورمالديهايد والتولوين.



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3. الترطيب



قد يكون “الترطيب” ثاني أكثر مصطلح يردّده الخبراء في عالم الجمال بعد “الحماية من الشمس”. وتنطبق هذه الخطوة المهمّة على الأظافر أيضاً، لأنّ الترطيب يحميها من الهشاشة ويضمن استعادة الرطوبة التي نفقدها عادةً من جرّاء بعض الأنشطة اليومية أقلّها غسل اليدين. ويمكن ترطيب الأظافر بواسطة الزيوت الطبيعية أو كريمات اليدين.



4. ترتيب الأظافر بدقّة



لا تتفاجئي لو قلنا لك إنّ ترك الجلد الميت حول الأظافر يساعد في حمايتها من البكتيريا، وبالتالي لا يُعتبر التخلّص منها خطوة مناسبة. وكلّ ما عليك فعله، دفعها بأصابعك نحو الأسفل مرّة في الأسبوع بعد الاستحمام أو حتّى تدليكها بواسطة الزيت المخصّص لها.



5. الاهتمام بنظافة الأدوات



تماماً كما تفكّرين في تنظيف فرش المكياج، لا تهملي الاهتمام بنظافة الأدوات التي تستعملينها لأظافرك وذلك للحفاظ على صحّتها وتجنّب أي عدوى أو بكتيريا. ويمكنك ببساطة غسلها بالماء والصابون.

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