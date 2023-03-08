الأربعاء 08-03-2023
الوكيل الاخباري

إطلاق مؤتمر التعليم الدامج في الأردن بمشاركة الجهات الوطنية والدولية

الأمانة: تركيب 5 إشارات ضوئية على دوار الشميساني قريباً

وزارة العمل تدعو الباحثين عن وظائف لحضور برنامج تدريبي في الكرك

روسيا: لا نعترف بسعر النفط المحدد من مجموعة السبع

تكليف جملا النظامي بني مصطفى رئيسا لبلدية جرش اليوم

منح دراسية وخصومات على رسوم الساعات وتقسيطها لأبناء متقاعدي الضمان

الوطنية لشؤون المرأة: الأردن بالمرتبة 67 عالميًا على مؤشر مشاركة النساء الإلكترونية

العثور على أكثر من 100 طفل مهاجر في مقطورة مهجورة في المكسيك

التعامل مع 1384 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

وزير النقل يطلع على عمل الأرصاد الجوية

الأربعاء، 08-03-2023 11:13 ص

قناع العسل وصفار البيض لصحة أظافرك

8629916-1706738928


الوكيل الاخباري - ربما جربتِ العديد من الأقنعة المصنوعة منزلياً من أجل العناية بشعركِ وبشرتكِ، وربما كان بعضها أكثر كفاءةً من غيرها وتفوق التوقعات، ولكن هل فكرتِ يوماً بتجربة الأقنعة الخاصة بأظافرك؟ إذ إن الأظافر أيضاً تحتاج لتلك الرعاية الخاصة.

وفي حين أنه قد يبدو استخدام قناع الأظافر غير مألوف بعض الشيء، إلا أنه أمرٌ لا بدَّ منه، لاسيما إذا كنتِ ترغبين في تقوية أظافرك الضعيفة والهشة.

والخبر السار هنا أنكِ لستِ بحاجة للذهاب إلى السوق من أجل شراء تلك الأقنعة، إذ ستجدين مكوناتها في مطبخك، حيث يعزز العسل وصفار البيض أظافرك ويساعد على تحسين مظهرها وملمسها، كما يمكن أن يساعدها على النمو بشكل أسرع قليلاً.


قناع تقوية وترطيب الأظافر

اضافة اعلان

 


 


لن يحتاج تحضير هذا القناع الكثير من الوقت، إذ إنه يمكنكِ الاستفادة منه أثناء مشاهدة فيلمك أو مسلسلكِ المفضل، ولكن المفتاح المهم لضمان عمله إلى أقصى إمكاناته هو أن تكون أظافركِ نظيفة وجافة، وربما تحتاجين إلى تقليمها قليلاً وإزالة أي أوساخ من تحتها.

ولعمل هذا القناع، ضعي صفار بيضة وقليلاً من العسل في وعاء، واخلطيهم جيداً بالشوكة، وأضيفي ربع كوب من الحليب وبضع قطرات من الزيوت العطرية.

ومن ثم انقعي أظافرك في الخليط لمدة تتراوح من 15 إلى 20 دقيقة لمنحها أكبر قدر من القوة، حيث يعطيكِ البيض البروتين من أجل ذلك، بينما يعمل العسل كمضاد للالتهاب.

وأخيراً اغسلي يديكِ جيداً لإزالة أي أثارٍ متبقيةٍ من القناع، وأضيفي القليل من المرطب.

أهمية صحة الأظافر

أظافرك ليست موجودةً من أجل تزيينها بالطلاء فقط، إذ إن لديها العديد من الوظائف المهمة، أهمها هو إبعاد أي جراثيم أو بكتيريا، ولذلك من الضروري بمكان الاهتمام بها وإبقائها قويةً ورطبة.

كما يمكن لأظافركِ أن تقول الكثير عنك، وعليه فإنه يتوجب عليكِ إبقائها في أفضل حالاتها، إلى جانب أن الأظافر الجافة والهشة مؤلمة للغاية.

سواء كنتِ تحاولين تقوية أظافرك أو مجرد إعطاء أظافرك الانتعاش الذي تشتد الحاجة إليه، فإن صفار البيض وقليلاً من العسل يمكن أن يحدثا فرقاً كبيراً.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

زهرة الخليج

 




 

 


 

إقرأ ايضا
_128874065_cdc88e9d-5f20-4dec-b0c4-a069a35535ff

يوم المرأة العالمي 2023: كيف تتأثر الحوامل في الدول الفقيرة بسوء التغذية أكثر من غيرهن؟

محطح

يوم المرأة العالمي.. 9 مفاتيح لتحافظي على صحتكِ

61b281b408f3c582689929

الحلزون.. سر العناية بالبشرة الكورية

womaninyellow-e1408505954125

دقيقة من يومك قد تغير حياتك إلى الأبد.. اعرفي السر

b0f3d646-1e17-4047-b0be-a90c65177da8

عادات صباحية تزيد الإنتاجية والسعادة في يومك

لغهه

نظام غذائي لرمضان يساعدك على خسارة الوزن الزائد

أخبار متعلقة
6824751-1757427706

خطوات للحصول على أظافر قوية وجميلة

8629916-1706738928

زيت الزيتون لقوة الأظافر.. هل تعمل حيلة تيك توك بالفعل؟