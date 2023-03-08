قناع العسل وصفار البيض لصحة أظافرك

الوكيل الاخباري - ربما جربتِ العديد من الأقنعة المصنوعة منزلياً من أجل العناية بشعركِ وبشرتكِ، وربما كان بعضها أكثر كفاءةً من غيرها وتفوق التوقعات، ولكن هل فكرتِ يوماً بتجربة الأقنعة الخاصة بأظافرك؟ إذ إن الأظافر أيضاً تحتاج لتلك الرعاية الخاصة.



وفي حين أنه قد يبدو استخدام قناع الأظافر غير مألوف بعض الشيء، إلا أنه أمرٌ لا بدَّ منه، لاسيما إذا كنتِ ترغبين في تقوية أظافرك الضعيفة والهشة.



والخبر السار هنا أنكِ لستِ بحاجة للذهاب إلى السوق من أجل شراء تلك الأقنعة، إذ ستجدين مكوناتها في مطبخك، حيث يعزز العسل وصفار البيض أظافرك ويساعد على تحسين مظهرها وملمسها، كما يمكن أن يساعدها على النمو بشكل أسرع قليلاً.





قناع تقوية وترطيب الأظافر



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لن يحتاج تحضير هذا القناع الكثير من الوقت، إذ إنه يمكنكِ الاستفادة منه أثناء مشاهدة فيلمك أو مسلسلكِ المفضل، ولكن المفتاح المهم لضمان عمله إلى أقصى إمكاناته هو أن تكون أظافركِ نظيفة وجافة، وربما تحتاجين إلى تقليمها قليلاً وإزالة أي أوساخ من تحتها.



ولعمل هذا القناع، ضعي صفار بيضة وقليلاً من العسل في وعاء، واخلطيهم جيداً بالشوكة، وأضيفي ربع كوب من الحليب وبضع قطرات من الزيوت العطرية.



ومن ثم انقعي أظافرك في الخليط لمدة تتراوح من 15 إلى 20 دقيقة لمنحها أكبر قدر من القوة، حيث يعطيكِ البيض البروتين من أجل ذلك، بينما يعمل العسل كمضاد للالتهاب.



وأخيراً اغسلي يديكِ جيداً لإزالة أي أثارٍ متبقيةٍ من القناع، وأضيفي القليل من المرطب.



أهمية صحة الأظافر



أظافرك ليست موجودةً من أجل تزيينها بالطلاء فقط، إذ إن لديها العديد من الوظائف المهمة، أهمها هو إبعاد أي جراثيم أو بكتيريا، ولذلك من الضروري بمكان الاهتمام بها وإبقائها قويةً ورطبة.



كما يمكن لأظافركِ أن تقول الكثير عنك، وعليه فإنه يتوجب عليكِ إبقائها في أفضل حالاتها، إلى جانب أن الأظافر الجافة والهشة مؤلمة للغاية.



سواء كنتِ تحاولين تقوية أظافرك أو مجرد إعطاء أظافرك الانتعاش الذي تشتد الحاجة إليه، فإن صفار البيض وقليلاً من العسل يمكن أن يحدثا فرقاً كبيراً.

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