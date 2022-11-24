تصبغات البشرة: أنواعها، علاجها وكيفيّة الوقاية منها!

الوكيل الإخباري - التصبّغات الداكنة، مشكلة جماليّة تهدد نضارة البشرة ونقاوتها، تعاني منها العديد من النساء، بدءاً من سنّ الـ20 تظن الكثير منهنّ أن معالجة هذه البقع الداكنة، هو أمر صعب جداً، لكن في ظلّ التطوّر الذي يخترق عالم الجمال، لا شيء مستحيل!

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قبل الوصول إلى مرحلة العلاج، لا بدّ في البداية من تصنيف هذه التصبغات ومعرفة نوعها بدقّة، بهدف حلّ هذه المشكلة بأسلم طريقة. أما في حال عدم ظهور هذه التصبّغات، إليكِ كيفيّة الوقاية منها للحفاظ على بشرة نضرة ومفعمة بالحيوية. كل التفاصيل في السطور أدناه!





أنواع التصبغات على الوجه



1- الميلازما أو الكلف









هي عبارة عن بقع بنيّة اللون أو رماديّة بأحجامٍ كبيرة عادةً، منتشرة على الخدّين، الجبين، أطراف الوجه والرقبة. تظهر نتيجة لخلل هرموني، غالباً ما يكون خلال فترة الحمل أو بعدها، بسبب تسارع عمليّة إنتاج الميلانين في البشرة. قد يعتقد العديد أن أشعة الشمس وحدها تزيد من حدّة هذا النوع من التصبغات، إلّا أن أي نوع من الإضاءة له تأثير على الميلازما.



طرق علاج الميلازما:



تختلف أنواع العلاج حسب حدّة بقع الميلازما الموجودة على البشرة، من أبرزها:



التقشير الكيميائيّ عند طبيب متخصص.



العلاج بالليزر.



الكريمات والمستحضرات العلاجيّة التي تحتوي على مكوّنات التريتينوين، الهيدروكينون، حمض الأزيليك، حمض الجليكوليك، حمض الساليسيليك، حمض اللبنيك، وحمض الكوجيك.



2- التصبغات الناتجة عن الالتهابات أو حب الشباب









هي عبارة عن بقع كبيرة زهريّة، حمراء أو بنيّة، تظهر عادةً على الخدود والجبين. السبب يعود إلى التهابات ناتجة عن حب الشباب، الجروح أو نتيجة علاجات معيّنة مثل ليزر الوجه.



هذا النوع من التصبغات يمكن التخلّص منه بطريقة أسهل من أي نوع آخر، كونه لا يترك ندبات. لكن طبعاً التعرّض لأشعة الشمس سيزيد الأمر سوءاً.





طرق علاج التصبغات الناتجة عن الالتهابات أو حب الشباب:



في حال كانت هذه التصبغات طفيفة، قد تزول بغضون أيام أو أسابيع من دون علاج أما طرق العلاج فهي:



التقشير الكيميائي لإزالة الطبقة السطحية والخلايا المتضررة.



الليزر.



الكريمات والمنظفات التي تحتوي على المكوّنات التالية، أحماض ألفا هيدروكسي، اسيتيل غليكوسامين، نياسيناميد، الفيتامين A، الفيتامين C، الهيدروكينون و الريتينويد.



3- النمش







هي عبارة عن بقع صغيرة، لونها بنيّ خفيف مائل إلى الأحمر، تنتشر على الوجه، الرقبة، الأكتاف، منطقة الصدر. يمكن أن تتكوّن منذ الولادة أو تظهر شيئاً فشيء عادةً في عمر المراهقة، نتيجة عوامل وراثية أو من خلال التعرّض المفرط لأشعة الشمس التي تزيد من حدّتها. من المعروف أن اللواتي يتمتعن ببشرة فاتحة، هم الأكثر تعرّض للنمش.



طرق علاج النمش:



في الواقع تصبغات النمش لا علاج لها بشكل مضمون 100%، بل يمكن التخفيف من حدّتها من خلال أشعة الليزر. الكثيرين يرون جمالاً في هذه البقع، خاصةً عند منطقة الأكتاف والصدر.





4- التصبّغات الناتجة عن التعرّض لأشعّة الشمس







هي عبارة عن بقع صغيرة بنيّة مائلة إلى الأصفر، تنتشر على الوجه، منطقة الصدر والرقبة واليدين. سبب ظهورها الأساسيّ هو التعرّض لأشعّة الشمس لفترات طويلة، وتعاني منها النساء بعد بلوغهنّ سنّ الـ40.



طرق علاج التصبغات الناتجة عن التعرّض لأشعة الشمس:



التقشير الكيميائي مثل الميكروديرما برايسون



العلاج بالتبريد الذي يعمل على تجميد سطح البشرة وتزويدها بهرمونات الأندروفين والأدرينالين والكولاجين

العلاج بالليزر



كريمات ريتينويد



كيفيّة الوقاية من تصبغات البشرة





للحفاظ على نضارة البشرة ونقاوتها وحمايتها من أي نوع من التصبغات، لا بدّ لكِ من اللجوء إلى أساليب الوقاية والعناية، أبرزها:



تجنّب التعرّض المكثّف لأشعة الشمس.



تطبيق واقي الشمس حتى في ساعات الليل.



الحصول على كميّة كافية من فيتامين C، أكان من خلال المأكولات أم المكمّلات الغذائية.



تجنّب التعرّض لطرق تسمير البشرة غير الطبيعيّة.



شرب الكثير من المياه.



تناول مكملات زيت الفيتامين E.