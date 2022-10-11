تعرفي على فوائد لا تحصى للعناية بالبشرة من فاكهة التنين

الوكيل الإخباري - تحظى الفاكهة بأهمية كبيرة في العناية بالبشرة لفوائدها. سواء كان ذلك عن طريق وضع لب الفاكهة على وجهنا أو مجرد تناول وعاء فاكهة صحي ولذيذ، فإن معظم جهودنا تذهب إلى استخدام المكونات التي يمكن أن تعزز جمالنا من الداخل إلى الخارج.

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واحدة من هذه الهدايا الشاملة من فضل الطبيعة هي فاكهة التنين التي تأتي مع العديد من الفوائد الصحية والفيتامينات والمعادن الوفيرة مثل المغنيسيوم والحديد والكالسيوم. هذا النبات الغريب موطنه جنوب المكسيك وينمو على نوع من صبار التسلق. دعينا نلقي نظرة خاطفة على فوائد فاكهة التنين في العناية بالبشرة.





تابعي أبرز مميزات فاكهة التنين على بشرتك







غنية بفيتامين ج ومضادات الأكسدة:

تحتوي فاكهة التنين على نسبة عالية من فيتامين ج و أ ، مما يجعلها مثالية للتطبيق الموضعي، وتساعد على تفتيح البشرة عن طريق زيادة تدفق الدم إلى سطح الجلد. غنية بمضادات الأكسدة المعروفة على نطاق واسع لمنع التدهور الخلوي الناجم عن الجذور الحرة. تعني صحة الخلايا الجيدة أنه سيكون لديك بشرة شابة تتباهين بها.

تهدئ البشرة وتحميها من الأشعة فوق البنفسجية الضارة للشمس:

كما أن الثمرة ذات اللون الوردي تستخدم أيضاً لعلاج حروق الشمس. بالإضافة إلى ذلك، فإن كونها غنية بفيتامين C و E فهي تساعد على الحماية من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية.



خلطات طبيعية مصنوعة من فاكهة التنين لبشرتك:

للتخفيف من حب الشباب



عند استخدامها موضعياً، يمكن أن تساعد فاكهة التنين في تقليل حب الشباب. بفضل وجود محتوى فيتامين سي. يمنع هذا المضاد للأكسدة بشرتك من التكسر ويحافظ على صحتها وتوهجها.



ماذا تفعلين؟



اكشطي كل اللب من فاكهة التنين الكاملة واهرسيها لتصبح عجينة ناعمة. الآن، ضعي اللب على المنطقة المصابة بمساعدة كرة قطنية. تأكدي من استخدام كرات قطنية مختلفة لتطبيقها على منطقة أخرى من الوجه.



لبشرة متألقة



فيتامين سي الموجود في فاكهة التنين قد يساعد في الحماية من البهتان ويترك بشرتك تبدو منتعشة ومتجددة.



ماذا تفعلين ؟



في حين أن تطبيق الفاكهة موضعياً قد يساعد، فإن شرب كوب من عصيرها يعد طريقة جيدة للمساعدة في الحفاظ على صحة بشرتك وجعلها متوهجة.



لمكافحة الشيخوخة المبكرة



يمكن أن يؤدي نمط الحياة السيء وقلة النوم وتلف الجذور الحرة والنظام الغذائي السيء والأضرار الناتجة عن أشعة الشمس إلى تسريع عملية شيخوخة الجلد والتسبب في ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، والتي تشمل الخطوط الدقيقة والتجاعيد. يمكن أن يمنع التطبيق المنتظم للفاكهة الجذور الحرة من إتلاف الجلد.



ماذا تفعلين ؟



خذي نصف فاكهة التنين واستخرجي اللب واصنعي منه عجينة ناعمة. أضيفي بعض الزبادي إليها. الآن، ضعي الخلطة على وجهك ورقبتك. اتركيها لمدة 20 دقيقة. ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

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