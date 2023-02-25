توقفي عن ارتكاب هذه الأخطاء أثناء الاستحمام

الوكيل الاخباري - يعد الاستحمام من أمتع اللحظات التي يقوم بها المرء خلال يومه، فمن لا يفضل الحصول على حمام ساخن بعد يوم طويل، لكن هناك العديد من الأخطاء التي يمكن أن تلحق جلدكِ وشعركِ بالأضرار، تابعي القراءة لمعرفة إذا كنتِ تقعين في هذه الأخطاء أم لا.



أخطاء الاستحمام التي يجب تجنبها:

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1 . استخدام الماء الساخن لغسل الشعر

يعد استخدام الماء الساخن خلال فصل الشتاء عادةً شائعةً جداً، لكنها يمكن أن تؤثر على قيمة الأس الهيدروجيني لفروة الرأس، مما يؤدي إلى إصابتها بالأمراض، حاولي غسل شعركِ بماء عادي أو بارد إذا تمكنتِ من ذلك.



2 . استخدام الماء الساخن على الجسم

لا ينصح بالاستحمام البارد للغاية خلال فصل الشتاء، لكن أيضاً حاولي تجنب الماء الساخن للغاية على الجسم ولفترة طويلة، لأنه يجرد جلدكِ من الزيوت الطبيعية، وبالتالي يصبح أكثر جفافاً.





3 . فرك الشعر بقسوة

يمكن أن يؤدي فرك شعرك بقسوة أثناء الغسيل في اتجاهات مختلفة في النهاية إلى تكسير خصلات الشعر، لذلك حاولي تدليك الشامبو بأطراف أصابعكِ مع ضغط خفيف على فروة الرأس.



4 . اغسلي وجهك قبل التخلص من منتجات الشعر

يحتوي الشامبو والبلسم على مواد حافظة يمكن أن تقطر على جبهتكِ وخط شعركِ، وإذا لم يتم غسلها، فيمكن أن تسبب الحكة والتهيج، ويمكن أن تؤدي المنتجات العالقة أيضاً إلى انسداد المسام، مما قد يسبب حب الشباب، لتجنب هذه المشاكل، اغسلي جسمكِ وشعركِ جيداً ثم نظفي وجهكِ بالمنظف المخصص لنوع بشرتكِ.



5 . الاستحمام بعد تناول الطعام

يمكن أن يؤثر الاستحمام مباشرة بعد تناول الطعام على عملية الهضم، من خلال تدفق الدم إلى الجلد، مما يؤثر على الهضم، لذا عليكِ الاستحمام بعد أن يهدأ جسمكِ ويصبح بدرجة حرارته المعتادة.

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