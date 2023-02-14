6 أخطاء عليكِ تجنبها عند استخدام أمصال العناية بالبشرة

الوكيل الاخباري - شهدت صناعة العناية بالبشرة ثورة في عالم الجمال في الفترة الماضية، وأصبح الناس يدركون بشكل متزايد أفضل طريقة للعناية ببشرتهم وهناك عدد كبير من منتجات العناية بالبشرة والأمصال المرطبة وخيارات العناية بالبشرة الأخرى المتاحة. في حين أن معظم النساء يلتزمن بإجراءات العناية بالبشرة الصباحية والمسائية، فقد يجدن في بعض الأحيان أن الأمصال ليست فعالة أو لا تظهر أي تحسينات، هنا سنكشف عن الأسباب المحتملة لعدم تحقيق مصل العناية بالبشرة

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أخطاء المصل التي تحتاجين إلى التوقف عن ارتكابها:









1 . عدم وضع الأمصال في الوقت الصحيح

يمكن أن يكون عدم تطبيق المصل أو منتجات العناية بالبشرة الأخرى في الوقت الصحيح أحد الأسباب، على سبيل المثال: يجب وضع واقي الشمس خلال النهار، ويجب تطبيق مصل الريتينول في الليل. وتأكدي دائماً من استخدام الأمصال ومنتجات العناية بالبشرة الأخرى كما هو مقترح من قبل طبيب الجلدية المختص، أو كما هو مذكور على المنتج، واتبعي نظاماً مناسباً للحصول على أقصى فائدة.



2 . عدم التحقق من تركيز المواد النشطة في المصل

تحققي دائماً من تركيز العناصر النشطة في المصل أو أي منتج للعناية بالبشرة الذي تختاريه. المكونات النشطة في منتجات العناية بالبشرة هي المواد التي تعمل على معالجة مشاكل البشرة الذي من المفترض أن يستهدفه المنتج. إذا كان التركيز مرتفعاً جداً أو منخفضاً جداً، فقد يكون هذا هو السبب في أنك لا ترين النتائج المرجوة، إذ يمكن أن يؤدي التركيز العالي إلى تلف بشرتكِ على المدى الطويل وليس المقصود استخدامه يومياً، استخدمي المنتجات ذات مستوى التركيز الصحيح حتى لا تسبب أي ضرر غير مرغوب فيه.



3 . عدم الاتساق مع روتين العناية بالبشرة

الاتساق هو المفتاح دائماً، إذا كانت المنتجات المستخدمة في روتين العناية بالبشرة، غير متسقة ومكملة لبعضها البعض، فلن تحقق النتائج التي تبحثين عنها. لذا تأكدي من تطبيق الأمصال بشكل منتظم للحصول على أفضل نتيجة.









4 . تجاهل تاريخ انتهاء الصلاحية

يمكن أن يتسبب استخدام المنتجات منتهية الصلاحية في حدوث ضرر، لذلك، تأكدي دائماً من الاحتفاظ بمواد الانتهاء المدون على المنتج، لتجنب الأضرار التي قد تحدث، بجانب الاستفادة الكاملة من المنتج خلال فترة صلاحيته. أيضاً، في كثير من الأحيان في عادتنا في شراء واكتناز العناية بالبشرة، نشتري منتجاً ولا نستخدمه لعدة أشهر، هذا يعني أن المنتج لم يتجاوز بعد تاريخ انتهاء صلاحيته، ولكن انتهت صلاحيته لأنه لم يتم استخدامه لمدة ستة أشهر أو أكثر، القيام بذلك يعني أن المصل قد انتهت صلاحيته وفقدت فعاليته.



5 . تخزين غير مناسب

يجب دائماً تخزين منتجات العناية بالبشرة في درجة حرارة الغرفة الصحيحة، إذا كانت درجة حرارة التخزين مرتفعة جداً كما هو الحال في الحمامات أو بسبب أشعة الشمس المباشرة أو الطقس الحار والرطب، فقد تفقد المنتجات فعاليتها. على سبيل المثال، يجب دائماً تخزين أمصال فيتامين سي في مكان بارد ومظلم لتجنب ملامستها أشعة الشمس أو الحرارة لمنع الأكسدة.



6 . التغير في المناخ

قد تجعل التغييرات في الموسم أو المناخ الجلد متهيجاً وحساساً لبعض المركبات، ففي الصيف، الأمصال والمرطبات تعمل بشكل جيد لبشرتنا، أما في فصل الشتاء، يكون الجلد جافاً أكثر، ويمكن وضع طبقات من المصل من خلال دمجه مع مرطب انسداد جيد.

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