حاربي تأثير حرارة الصيف الضار على بشرتكِ.. بهذه الخطوات

الوكيل الاخباري - يجب أن يكون التحول إلى روتين العناية بالبشرة الصديق للموسم جزءاً من خططك للانتقال من موسم إلى آخر، إذا كنتِ لا تهتمين بما فيه الكفاية، فاستعدي للعديد من مشاكل الجلد التي قد تسببها الحرارة.



قد تترك الحرارة الحارقة ودرجة الحرارة المرتفعة والعرق المفرط بشرتكِ متهيجة وعرضة للمشاكل الجلدية، لذلك من المهم أن تضعي حالة بشرتكِ في الاعتبار، للحفاظ عليها منعشة ومتوهجة طوال الموسم.





نصائح للعناية بالبشرة في موجة الحر:



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1 . منظف الوجه وواقي الشمس:



أبسط طريقة للتأقلم مع موسم الحر هي أن تحافظي على شعور الانتعاش كل يوم، وللقيام بذلك عليك أن تحمي بشرتكِ من الأشعة فوق البنفسجية عن طريق تنظيف وجهكِ مرتين يومياً باستخدام منظف الوجه المضاد للحساسية والخالي من الرائحة أو المواد الكيميائية ويحتوي على تركيبة غير رغوية، ثم وضع كريم واقي الشمس.



هذا الروتين يحمي بشرتكِ من تأثيرات الأشعة فوق البنفسجية الضارة، بجانب استخدام مكون النياسيناميد، المعروف باسم المنظف المنقوع بفيتامين (ب3)، وهو الداعم المثالي للعناية بالبشرة، لأنه يزيل الزيت الزائد بكفاءة وينظف المسام، تاركاً الوجه يبدو منتعشاً، وبالتأكيد لا تنسي وضع واقي الشمس قبل الخروج في الحرارة.



2 . تقشير بشرتكِ:



البشرة النظيفة هي نتيجة التقشير في الوقت المناسب، اختاري مقشراً يقلل الالتهاب، ويعزز النعومة، ويزيل البشرة الميتة بلطف. ويحسن التقشير المنتظم نسيج الجلد، ويؤخر ظهور التجاعيد، ويحافظ على مظهر البشرة شابة ونابضة بالحياة مع تقليل خطر الإصابة بحب الشباب أو تفشي المرض.



3 . الترطيب هو المفتاح:



تسبب الحرارة الحارقة التعرق المفرط، ما يجعل الجسم يفقد العديد من العناصر الغذائية والمعادن الحيوية، وتستكمل هذه الخسارة بإعطاء بشرتكِ جرعة من الترطيب على فترات متساوية.



في حين أنه من المعروف جيداً أن الحصول على 8 ساعات من النوم كل ليلة، وشرب 3 لترات من الماء يومياً، هما الطريقة المثلى للحفاظ على صحة الجلد والشعر، فمن الأهمية بمكان أيضاً حماية الجلد خارجياً. من هنا، تأتي ضرورة استخدام كريم نهاري قائم على حمض الهيالورونيك، الذي يشتهر بقدرته على ترطيب البشرة بشكل مذهل عندما تشعر بشرتك بالجفاف والتلف. وهذا الكريم غير دهني، ويمتص بسرعة ويرطب لمدة تصل إلى 12 ساعة.





4 . الإصلاح الليلي:



أفضل وقت للشفاء وإصلاح الجلد هو الليل، حيث تحدث عملية تجديد الخلايا بسرعة، وبالتالي من الضروري اختيار كريم ليلي مناسب. اعلمي أن الكريمات الليلية تغذي البشرة، وتحسن مرونتها الطبيعية، وتعزز دورة تجديد شباب البشرة وتنشيطها أثناء النوم، ويمكنها أيضاً أن تضيء لون البشرة وتوقظك منتعشة ومتوهجة.



5 . فيتامين (سي):



أخيراً، من منا لا تريد بشرة مشرقة في الصيف؟.. لهذا لا شيء يمكن أن يكون أفضل من غرس فيتامين (ج) في نظام العناية بالبشرة الخاص بكِ. إن مضادات الأكسدة مثل فيتامين (ج) جيدة في محاربة آثار الدخان والتلوث والتعرض لأشعة الشمس، علاوة على ذلك، يشجع هذا الفيتامين على إنتاج الكولاجين والإيلاستين مع تثبيط الميلانين بشكل خاص، لتقليل ظهور فرط التصبغ وتفاوت لون البشرة.

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