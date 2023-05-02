الثلاثاء 02-05-2023
الوكيل الاخباري

ترقيات في الجامعة الهاشـمية - أسماء

الأمن: حجز وإيقاف العمل بـ 122 رخصة قيادة منذ البدء بتفعيل نظام النقاط المرورية

الخلايلة: لا جلسات نيابية تحت القبة الأربعاء

ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان لتصل الى 14.2 مليار دينار

مؤسسة ولي العهد تنفذ 36 فعالية رمضانية في مختلف المحافظات

العراق: السليمانية تتعرض لهجوم جوي

استطلاع: الغالبية العظمى من الأردنيين يثقون بالأجهزة الأمنية

بريطانيا.. أسعار المواد الغذائية تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا

وزارة الشباب تنفذ دورات في مجال التواصل مع ذوي الإعاقة

الصفدي يبحث مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة قضايا إقليمية

الثلاثاء، 02-05-2023 02:05 م

حاربي تأثير حرارة الصيف الضار على بشرتكِ.. بهذه الخطوات

626b80a92fa11053311772


الوكيل الاخباري - يجب أن يكون التحول إلى روتين العناية بالبشرة الصديق للموسم جزءاً من خططك للانتقال من موسم إلى آخر، إذا كنتِ لا تهتمين بما فيه الكفاية، فاستعدي للعديد من مشاكل الجلد التي قد تسببها الحرارة.

قد تترك الحرارة الحارقة ودرجة الحرارة المرتفعة والعرق المفرط بشرتكِ متهيجة وعرضة للمشاكل الجلدية، لذلك من المهم أن تضعي حالة بشرتكِ في الاعتبار، للحفاظ عليها منعشة ومتوهجة طوال الموسم.


نصائح للعناية بالبشرة في موجة الحر:

اضافة اعلان

 



1 . منظف الوجه وواقي الشمس:

أبسط طريقة للتأقلم مع موسم الحر هي أن تحافظي على شعور الانتعاش كل يوم، وللقيام بذلك عليك أن تحمي بشرتكِ من الأشعة فوق البنفسجية عن طريق تنظيف وجهكِ مرتين يومياً باستخدام منظف الوجه المضاد للحساسية والخالي من الرائحة أو المواد الكيميائية ويحتوي على تركيبة غير رغوية، ثم وضع كريم واقي الشمس.

هذا الروتين يحمي بشرتكِ من تأثيرات الأشعة فوق البنفسجية الضارة، بجانب استخدام مكون النياسيناميد، المعروف باسم المنظف المنقوع بفيتامين (ب3)، وهو الداعم المثالي للعناية بالبشرة، لأنه يزيل الزيت الزائد بكفاءة وينظف المسام، تاركاً الوجه يبدو منتعشاً، وبالتأكيد لا تنسي وضع واقي الشمس قبل الخروج في الحرارة.

2 . تقشير بشرتكِ:

البشرة النظيفة هي نتيجة التقشير في الوقت المناسب، اختاري مقشراً يقلل الالتهاب، ويعزز النعومة، ويزيل البشرة الميتة بلطف. ويحسن التقشير المنتظم نسيج الجلد، ويؤخر ظهور التجاعيد، ويحافظ على مظهر البشرة شابة ونابضة بالحياة مع تقليل خطر الإصابة بحب الشباب أو تفشي المرض.

3 . الترطيب هو المفتاح:

تسبب الحرارة الحارقة التعرق المفرط، ما يجعل الجسم يفقد العديد من العناصر الغذائية والمعادن الحيوية، وتستكمل هذه الخسارة بإعطاء بشرتكِ جرعة من الترطيب على فترات متساوية.

في حين أنه من المعروف جيداً أن الحصول على 8 ساعات من النوم كل ليلة، وشرب 3 لترات من الماء يومياً، هما الطريقة المثلى للحفاظ على صحة الجلد والشعر، فمن الأهمية بمكان أيضاً حماية الجلد خارجياً. من هنا، تأتي ضرورة استخدام كريم نهاري قائم على حمض الهيالورونيك، الذي يشتهر بقدرته على ترطيب البشرة بشكل مذهل عندما تشعر بشرتك بالجفاف والتلف. وهذا الكريم غير دهني، ويمتص بسرعة ويرطب لمدة تصل إلى 12 ساعة.


4 . الإصلاح الليلي:

أفضل وقت للشفاء وإصلاح الجلد هو الليل، حيث تحدث عملية تجديد الخلايا بسرعة، وبالتالي من الضروري اختيار كريم ليلي مناسب. اعلمي أن الكريمات الليلية تغذي البشرة، وتحسن مرونتها الطبيعية، وتعزز دورة تجديد شباب البشرة وتنشيطها أثناء النوم، ويمكنها أيضاً أن تضيء لون البشرة وتوقظك منتعشة ومتوهجة.

5 . فيتامين (سي):

أخيراً، من منا لا تريد بشرة مشرقة في الصيف؟.. لهذا لا شيء يمكن أن يكون أفضل من غرس فيتامين (ج) في نظام العناية بالبشرة الخاص بكِ. إن مضادات الأكسدة مثل فيتامين (ج) جيدة في محاربة آثار الدخان والتلوث والتعرض لأشعة الشمس، علاوة على ذلك، يشجع هذا الفيتامين على إنتاج الكولاجين والإيلاستين مع تثبيط الميلانين بشكل خاص، لتقليل ظهور فرط التصبغ وتفاوت لون البشرة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


زهرة الخليج

 




 

 


 

إقرأ ايضا
b3384c86-c6c9-4c6a-bbda-9e237ac58f4a

نصائح للعودة إلى نظام النوم الصحيح بعد إجازة رمضان والعيد.. جربيها

8904131-1701169630

هل استخدام الثلج على البثور فعال؟

woman-water

شرب الماء لن ينظف بشرتك.. وهذا ما يفعله

resized_ما هي فوائد ممارسة التمارين الرياضية في المساء- صورة رئيسية وصورة اولى

هل ممارسة الرياضة في المساء فكرة سيئة؟

2b155215-03ad-4f15-8ea2-237faad38448

ما الوقت الأفضل لممارسة اليوغا؟

طريقة_رسم_الحواجب_العريضة_بدون_تشقير_(1)

وسائل بسيطة وطبيعية.. لحواجب كثيفة وجذابة

أخبار متعلقة
لاىعتلاهن

السيستامين للبشرة.. تعرفي إلى مضاد الأكسدة الأفضل للبقع الداكنة

1d286a75-c4fe-4fe1-983f-31c3f42aa3a3

3 نصائح لاستقبال فصل الصيف بشعر صحي ولامع

b09299577d575298397bbd3e06e68025

ما هو الفرق بين البشرة الحنطية والقمحية ؟

istock-904459532

نضارة بشرتك تبدأ من المعدة

العناية-بالبشرة-في-رمضان

أخطاء مكياج شائعة تجعلك تتقدمين في السن

6987566-595218437

دليلكِ لأطعمة خارقة صديقة لبشرتكِ.. قبل العيد