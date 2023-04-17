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الإثنين، 17-04-2023 01:17 م

3 نصائح لاستقبال فصل الصيف بشعر صحي ولامع

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الوكيل الاخباري - لا شكّ في أنّ نظرتنا إلى عالم الجمال تغيّرت تماماً مع كلّ التطوّر والتقدّم الذي يشهده عالمنا. فنحن لم نعد نهتمّ فقط بتجميل المظهر الخارجي، بل أيضاً بتحسين الداخل والجوهر. فلو أخذنا على سبيل المثال الإطلالة الجمالية، أصبحنا نركّز على العناية بصحة البشرة من الدخل حتّى ينعكس ذلك على مظهرها وتبدو جميلة مع مكياج أو بدونه.

ولذلك، نهتمّ بمختلف الجوانب الجمالية سواء المكياج أو العناية بالبشرة أو العناية بالشعر، لنضمن رضاها عن ذواتنا وثقة أكبر بأنفسنا. وبما أنّنا اقتربنا تماماً من موسم الصيف وبما أنّ الشهر الفضيل يتيح لنا حالياً بعض الوقت للاهتمام أكثر باحتياجاتنا الشخصية، فكّرنا في أنّ النصائح التي يقدّمها خبراء علامة The Hair Addict ستفيدك طبعاً.

فمع حلول أيام الصيف المشمسة والحارة، يجب توخي الحذر للحفاظ على صحة الجلد والشعر وحمايتهما من الملح والمواد الكيميائية الأخرى التي تُستخدم عادة في حمامات السباحة والشواطئ؛ فضلاً عن أشعة الشمس الحارقة التي يمكن أنّ تؤثر سلباً على مسامية الشعر وتُلحق الضرر بنمطه الطبيعي.

لذلك، إليك 3 نصائح لاستقبال الصيف بشعر صحي:

تجنّبي السباحة في منتصف النهار
على الرغم من أنّ السباحة تحت أشعة الشمس تُعتبر منعشة، قد تلحق أشعة الشمس الحارقة الضرر بخصلات الشعر بشدة. ولتفادي هذه المشكلة، تجنّبي التعرض لأشعة الشمس في أوقات الذروة أو احرصي على اعتمار قبعة واقية من الشمس لحماية شعركِ.

تذكّري حماية شعرك
احمي شعرك من أحواض السباحة الداخلية والخارجية. فأنت تحتاجين دائمًا إلى منتجات تضمن حماية شعرك. ويمكن الاستعانة بتركيبات تحتوي على مكوّنات طبيعية مغذية تمدّ شعرك بالعناصر التي يحتاج إليها ليبقى صحياً ولامعاً وتحميه في الوقت نفسه من الأشعة ما فوق البنفسجية.

لا تهملي ترطيب الشعر من الداخل والخارج
لا تقتصر فوائد الحفاظ على رطوبة الجسم على التألّق ببشرة صحية وحسب، بل تعتبر ضروريةً أيضاً للحفاظ على شعر رطب وصحي. فعند الإصابة بالجفاف، قد يعمد جسمك إلى إعادة توجيه الماء بعيدًا عن الأعضاء غير الأساسية مثل بصيلات الشعر، ما يبطئ عملية نمو الشعر أو حتى يوقفها كما قد يُسبّب أيضاً ظهور القشرة وتساقط الشعر. لذلك، من الضروري شرب 8 أكواب من الماء يومياً واستخدام مختلف العلاجات مثل الليف إن لمنح الشعر ترطيباً مثالياً بعد السباحة.

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